Feijóo pide elecciones ya tras el “fracaso” del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer a Pedro Sánchez que convoque elecciones tras la “humillación total” y el “ridículo absoluto” que sufrió el martes el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Para el líder de los populares, las derrotas vividas en la reforma de la ley de extranjería y el techo de gasto muestran la debilidad de la mayoría de Gobierno y la dependencia de Junts.

“Incluso miembros y socios del Gobierno admiten que la legislatura está agotada, y tienen razón. Esto no es un Gobierno, es un desbarajuste”, dijo en una reunión con los grupos del Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo. “Quizá a ERC le vale con Salvador Ila en la Generalitat, pero a Junts no”, afirmó.Feijóo prometió realizar una “oposición a la decadencia” desde las cámaras y las calles. “Puede ser más pronto que tarde, no depende de nosotros ni de Sánchez, pero debemos estar preparados en una nueva etapa porque el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento”, explicó en un discurso en el que cargó también contra Vox.Para el líder del Partido Popular, es necesario dibujar una “alternativa” que una a los españoles y acabe con “la agonía” del gobierno de Sánchez y Sumar. Tal y como aseveró, lo que debería hacer el presidente es reunirse ya con el rey para decirle que convoca elecciones o abandona el cargo. “Así no podemos continuar”, argumentó y recordó que son ya la primera fuerza en el Congreso y el Senado.El PP admite que el fin del gobierno socialista no está en sus manos, pero confía en el desgaste que puedan tener tanto las derrotas parlamentarias como las informaciones y novedades judiciales que afectan al entorno político y personal del jefe del ejecutivo. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ve a Núñez Feijóo en una senda “antisistema” y cree que lo que busca con sus palabras y sus actos es “generar inestabilidad” política para forzar un adelanto electoral.