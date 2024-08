Rull iniciará mañana los contactos para poner fecha a la investidura de Salvador Illa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha convocado para mañana martes la ronda de consultas previa a la investidura del candidato socialista, Salvador Illa. En un principio las reuniones con los representantes de los grupos parlamentarios estaban previstas para hoy lunes pero acabaron aplazando por cuestiones de agenda de ERC.

Fuentes de ERC apuntaron que sus diputados no podían estar presencialmente pero remarcaron que no tenían ningún inconveniente en hacer el contacto por vía telefónica. Sin embargo, señalaronn que la última palabra la tiene el presidente del Parlament. Mañana el primero que pasará por el despacho de Rull será el propio Illa, que abrirá la ronda de contactos a las nueve y media de la mañana. Media hora después del candidato a la presidencia se reunirán con Rull el presidente y la portavoz del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové y Marta Vilalta, y a las once y media les seguirá la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.Una vez hechas las reuniones con los grupos parlamentarios que apoyarán la investidura de Illa será el turno del resto. A las 11 de la mañana Rull se reunirá con el presidente y la portavoz del grupo de Junts, Albert Batet y Mònica Sales. Les seguirán, con reuniones de 30 minutos cada uno, Alejandro Fernández (PPC), Ignacio Garriga (Vox) y Dani Cornellà (CUP). Sílvia Orriols y Ramón Abad, de Aliança Catalana, está previsto que se vean con Rull a la 1 del mediodía, aunque los diputados deben acabar de confirmarlo en la cámara.Los días 18 y 19 de junio Rull ya realizó una primera ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas. En aquella ocasión no se presentó ningún candidato a la presidencia de la Generalitat.Mientras, la presidenta de Junts, Laura Borràs, acusó a ERC de “cambiar de bando” y “salir voluntariamente del bloque independentista”. La dirigente de Junts cree que es “una mala decisión y una mala noticia para el país”. Además, Borràs pone en duda que el acuerdo firmado se acabe cumpliendo porque “es una declaración de intenciones”.Por otra parte, los Comitès de Defensa de la República (CDR) decidieron desconvocar la movilización contra la investidura de Illa prevista para hoy en Barcelona. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) se había desmarcado pocos antes de este anuncio.

Albiach no despeja si los Comuns estarán dentro del Govern

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, no descarta que su formación pueda formar parte de un futuro Govern liderado por Salvador Illa si acaba siendo investido president. “No quiero avanzar escenarios pero espero que sea una legislatura larga”, dijo en una entrevista en La Vanguardia. Albiach remarcó que la confianza “se construye” y dice que necesitan ver cómo el PSC “va cumpliendo el acuerdo” y si tiene “espíritu progresista”. Al ser preguntada por si abordaron la configuración del Govern durante las negociaciones para el pacto, se limitó a decir que hablaron “de muchas cosas” pero subrayó que los Comuns “parten de un principio de prudencia y discreción”.También se refirió a la asamblea nacional que el partido prevé hacer en noviembre y aseguró que allí abordarán “la oxigenación y renovación de caras” que cree que hace falta en la formación.