Mueren 62 personas en un accidente aéreo en Brasil

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un avión con 62 personas a bordo se estrelló ayer en el estado brasileño de São Paulo, en un siniestro que, según las autoridades locales, no ha dejado supervivientes y del que se están investigando las posibles causas. La aeronave, de la compañía Voepass Linhas Aéreas, despegó en el aeropuerto de Cascavel, situado en el estado de Paraná, con destino al aeropuerto internacional de Guarulhos, en las afueras de São Paulo.

Sin embargo, sobre las 13.25 hora local, el avión perdió velocidad y cayó en picado sobre una zona residencial de la ciudad de Vinhedo, una ciudad situada a unos setenta kilómetros de São Paulo. Según la cadena CNN Brasil, el aparato perdió el equivalente a cinco kilómetros de altitud en tan sólo dos minutos, precipitándose contra una colina de forma prácticamente vertical. Vídeos publicados en las redes muestran el aparato dando vueltas sobre sí mismo instantes antes de caer a plomo. Según la web especializada Flightradar, el avión había efectuado dos vuelos más durante la mañana, antes de estrellarse.Los bomberos movilizaron a siete equipos del cuerpo para atender a posibles supervivientes. Al lugar de los hechos también se desplazaron equipos de la policía militar brasileña y agentes de Protección Civil y de la policía forense.La aerolínea confirmó en un comunicado que a bordo del avión, una aeronave de hélices modelo ATR-72, viajaban 58 pasajeros y cuatro tripulantes. La empresa, que explicó que no tiene confirmación de las causas del accidente, ha activado un teléfono para atender a familiares de los desaparecidos. De su lado, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lamentó que “parece que han muerto todos”. También el Ayuntamiento de Vinhedo afirmó que no hay supervivientes. Por su parte, el secretario de Seguridad de la localidad de Vinhedo confirmó que no hay víctimas “externas” con motivo de la caída de la aeronave, que se desplomó sobre los jardines de dos viviendas unifamiliares distintas.