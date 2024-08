Moren 62 persones en un accident aeri al Brasil

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un avió amb seixanta-dos persones a bord es va estavellar ahir a l’estat brasiler de Sao Paulo, en un sinistre que, segons les autoritats locals, no ha deixat supervivents i del qual s’estan investigant les possibles causes. L’aeronau, de la companyia Voepass Linhas Aéreas, es va enlairar a l’aeroport de Cascavel, situat a l’estat de Paraná, amb destinació a l’aeroport internacional de Guarulhos, als afores de Sao Paulo.

Tanmateix, al voltant de les 13.25 hora local, l’avió va perdre velocitat i va caure en picat sobre una zona residencial de la ciutat de Vinhedo, situada a uns setanta quilòmetres de Sao Paulo. Segons la cadena CNN Brasil, l’aparell va perdre l’equivalent a cinc quilòmetres d’altitud en només dos minuts, precipitant-se contra un turó de forma pràcticament vertical. Vídeos publicats a les xarxes mostren l’aparell donant voltes sobre si mateix instants abans de caure a plom. Segons el web especialitzat Flightradar, l’avió havia efectuat dos vols més durant el matí, abans d’estavellar-se.Els bombers van mobilitzar set equips del cos per atendre possibles supervivents. Fins al lloc dels fets també es van desplaçar equips de la policia militar brasilera i agents de Protecció Civil i de la policia forense.L’aerolínia va confirmar en un comunicat que a bord de l’avió, una aeronau d’hèlixs model ATR-72, viatjaven cinquanta-vuit passatgers i quatre tripulants. L’empresa, que va explicar que no té confirmació de les causes de l’accident, ha activat un telèfon per atendre familiars dels desapareguts.Del seu costat, el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va lamentar que “sembla que han mort tots”. També l’ajuntament de Vinhedo va afirmar que no hi ha supervivents.Per la seua part, el secretari de Seguretat de la localitat de Vinhedo va confirmar que no hi ha víctimes “externes” amb motiu de la caiguda de l’aeronau, que es va desplomar sobre els jardins de dos habitatges unifamiliars diferents.