Detenido el joven que mató al niño de 11 años a cuchilladas en Toledo

La Guardia Civil detuvo ayer al asesino del niño de once años que el domingo fue apuñalado en el municipio toledano de Mocejón cuando jugaba al fútbol junto a otros niños. Tras una búsqueda de más de 24 horas, la Benemérita dio con el autor del crimen, un joven español de 20 años que según fuentes de la investigación confesó el crimen tras su detención. El arrestado, que reside con su madre en Madrid, estaba pasando unos días en casa de su padre, y la investigación se centra en conocer el móvil del crimen, ya que los agentes no encuentran por ahora explicación a los hechos. No se descarta que padezca algún trastorno mental. Los investigadores, que ayer registraron dos domicilios de Mocejón –una de ellas sería propiedad de los abuelos del detenido–, buscan el arma del crimen en un canal de la localidad. Algunos vecinos precisaron que tiene un palmo de agua embarrada. La investigación está bajo secreto de sumario.

El ataque se produjo sobre las 10.00 horas del domingo. El menor estaba jugando al fútbol en el campo municipal junto a dos amigos, cuando un hombre encapuchado le acuchilló. Al parecer, el atacante también intentó apuñalar a un grupo de jóvenes que estaban en el lugar, pero lograron escapar, por lo que el agresor se dirigió hacia el menor, al que asestó diez puñaladas. La Guardia Civil desplegó una operación Jaula para localizar al atacante. El portavoz de la familia de la víctima, Axel Sánchez, afirmó ayer, previamente a la detención, que “no tenemos sospecha de quién puede ser” el autor del crimen. Señaló que el presunto agresor conocía bien la zona, ya que entró por la parte trasera del polideportivo, por un agujero que había en la valla. “Tiene que ser alguien que conociera que se pueda entrar por ese camino”, subrayó. El Ayuntamiento de Mocejón ha declarado tres días de luto oficial.Por otra parte, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrijos (Toledo), con competencia en materia de violencia de género, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 45 años detenido por matar el sábado a una menor y herir a su madre en la localidad toledana de Otero.