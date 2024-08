Arrestat el jove que va matar el nen d'11 anys a ganivetades a Toledo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil va detenir ahir l’assassí del nen d’onze anys que diumenge va ser apunyalat al municipi toledà de Mocejón quan jugava al futbol juntament amb altres nens. Després d’una recerca de més de 24 hores, la Guàrdia Civil va poder trobar l’autor del crim, un jove espanyol de 20 anys que segons fonts de la investigació va confessar el crim després de la seua detenció. L’arrestat, que resideix amb la seua mare a Madrid, estava passant uns dies a casa del seu pare, i la investigació se centra a conèixer el mòbil del crim, ja que els agents no troben ara per ara explicació als fets. No es descarta que pateixi algun trastorn mental. Els investigadors, que ahir van escorcollar dos domicilis de Mocejón –un dels quals seria propietat dels avis del detingut–, busquen l’arma del crim en un canal de la localitat. Alguns veïns van precisar que té un pam d’aigua enfangada. La investigació està sota secret de sumari.

L’atac es va produir cap a les 10.00 hores de diumenge. El menor estava jugant a futbol al camp municipal amb dos amics, quan un home encaputxat el va apunyalar. Pel que sembla, l’atacant també va intentar apunyalar un grup de joves que eren al lloc, però van aconseguir escapar, per la qual cosa l’agressor es va adreçar cap al menor, al qual va assestar deu punyalades. La Guàrdia Civil va desplegar una operació Gàbia per localitzar l’atacant.Per la seua banda, el portaveu de la família de la víctima, Axel Sánchez, va afirmar ahir, prèviament a la detenció, que “no tenim sospita de qui pot ser” l’autor del crim. Va assenyalar que el presumpte agressor coneixia bé la zona, ja que va entrar per la part posterior del poliesportiu, per un forat que hi havia a la tanca. “Ha de ser algú que conegués que es pugui entrar per aquest camí”, va subratllar. L’ajuntament de Mocejón ha declarat tres dies de dol oficial.D’altra banda, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Torrijos (Toledo), amb competència en matèria de violència de gènere, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home de 45 anys arrestat per matar dissabte una menor i ferir la seua mare a la localitat toledana d’Otero.