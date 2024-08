Rull carga contra el informe de los Mossos por la fuga de Puigdemont

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, denunció ayer que el informe que los Mossos d’Esquadra han remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre su dispositivo para detener al expresident Carles Puigdemont contiene elementos “inaceptables” y por ello trasladará una queja al Govern, según afirmó desde Prada de Conflent donde participó en la Universitat Catalana d’Estiu.

El informe de los Mossos sostiene que los responsables del Parlament no les facilitaron inspeccionar la cámara catalana la víspera del pleno de investidura para comprobar si Puigdemont había podido acceder previamente al edificio. Rull explicó que recibió peticiones de los Mossos para realizar “tres inspecciones en el Parlament”, algo “absolutamente inhabitual”. “Hasta que no nos dijeron cuál era el objetivo de estas inspecciones no se les dejó entrar. Finalmente nos dicen que el objetivo es poder registrar el conjunto del Parlament para ver si había algún explosivo. Es absolutamente lógico, es adecuado y, por lo tanto, si este era el objetivo, se dio la autorización a las seis, solo con este objetivo”, relató. En cambio, confirmó que no dio autorización para registrar el Parlament para detener a Puigdemont. Para Rull, en el informe “hay determinados elementos que simplemente no son ciertos, en otros hay imprecisiones y en otros elementos se entra en un terreno que es inaceptable”, asegurando que no aceptará que “se ponga en cuestión la profesionalidad y el rigor de los trabajadores del Parlament”.

Junts exige explicaciones de la financiación catalana

Junts ha registrado en el Congreso sendas peticiones de comparecencia de los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Presidencia, Félix Bolaños, para obligarles a explicar los detalles de la financiación singular de Catalunya que acordaron el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Montero señaló el miércoles que esa financiación singular no supone un concierto económico como el vasco ni es una reforma al uso de la financiación autonómica, unas palabras que molestaron a ERC, que sí lo ve como un concierto, y que avisó que retirara su apoyo al Gobierno si no cumple lo pactado.El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, calificó de “pequeña tormenta de verano” la polémica y defendió que lo que hay que hacer es implementarlo cuanto antes.Mientras, el alto representante de la UE de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reafirmó ayer en que el acuerdo en materia fiscal suscrito entre PSOE y ERC para Catalunya es “un concierto”, por lo que dijo que “no hay que tener miedo a las palabras” ni “refugiarse” en el término de financiación singular”.Por su parte, el PP apuesta por “movilizar a la calle” y elevar al Parlamento europeo la “tropelía” del “concierto catalán”.