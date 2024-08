Rull carrega contra l'informe dels Mossos per la fuga de Puigdemont

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Parlament, Josep Rull, va denunciar ahir que l’informe que els Mossos d’Esquadra han remès al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre el seu dispositiu per detenir l’expresident Carles Puigdemont conté elements “inacceptables” i per això traslladarà una queixa al Govern, segons va afirmar des de Prada de Conflent on va participar en la Universitat Catalana d’Estiu.

L’informe dels Mossos afirma que els responsables del Parlament no els van facilitar inspeccionar la cambra catalana la vigília del ple d’investidura per comprovar si Puigdemont havia pogut accedir prèviament a l’edifici. Rull va explicar que va rebre peticions dels Mossos per portar a terme “tres inspeccions al Parlament”, una cosa “absolutament inhabitual”. “Fins que no ens van dir quin era l’objectiu d’aquestes inspeccions no se’ls va deixar entrar. Finalment ens diuen que l’objectiu és poder escorcollar el conjunt del Parlament per veure si hi havia algun explosiu. És absolutament lògic, és adequat i, per tant, si aquest era l’objectiu, es va donar l’autorització a les sis, només amb aquest objectiu”, va relatar. En canvi, va confirmar que no va donar autorització per escorcollar el Parlament per detenir Puigdemont.Per a Rull, a l’informe “hi ha determinats elements que simplement no són certs, en d’altres hi ha imprecisions i en altres elements s’entra en un terreny que és inacceptable”, assegurant que no acceptarà que “es posi en qüestió la professionalitat i el rigor dels treballadors del Parlament”.

Junts exigeix explicacions del finançament català

Junts ha registrat al Congrés sengles peticions de compareixença dels ministres d’Hisenda, María Jesús Montero, i de Presidència, Félix Bolaños, per obligar-los a explicar els detalls del finançament singular de Catalunya que van acordar el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa. Montero va assenyalar dimecres que aquest finançament singular no suposa un concert econòmic com el basc ni és una reforma a l’ús del finançament autonòmic, unes paraules que van molestar ERC, que sí que el veu com un concert, i que va avisar que retirés el seu suport al Govern si no compleix el que havien pactat.El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, va qualificar de “petita tempesta d’estiu” la polèmica i va defensar que el que cal fer és implementar-lo com més aviat millor.Per la seua banda, l’alt representant de la UE d’Afers Exteriors, Josep Borrell, va reafirmar ahir que l’acord en matèria fiscal subscrit entre PSOE i ERC per a Catalunya és “un concert”, per la qual cosa va dir que “no s’ha de tenir por de les paraules” ni “refugiar-se en el terme de finançament singular”.Per la seua part, el PP aposta per “mobilitzar al carrer” i elevar al Parlament Europeu la “barbàrie” del “concert català”.