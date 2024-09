Tenso inicio del curso político de PP y PSOE por la financiación catalana

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La financiación autonómica marcó ayer el arranque del curso político del PP y del PSOE, y mientras Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de “mercadear” con el dinero público, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió compatibilizar lo que es común con lo que es “particular” de cada territorio.

El líder de los populares dio el pistoletazo de salida al nuevo curso en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), donde se fijó como prioridad defender la igualdad entre todos los españoles para impedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permita que las “minorías” gobiernen en este país. A su juicio, el jefe del Ejecutivo “no gobierna, mercadea, y encima lo hace con lo que no es suyo, con el dinero de los españoles, con la igualdad de todos y con la dignidad de las instituciones”.Arropado por algunos presidentes autonómicos populares, también señaló que en los próximos meses “dimitir y convocar son los únicos verbos que debería conjugar” Sánchez, si bien pronosticó que no lo hará porque “para dimitir y convocar hay que tener un mínimo de integridad y dignidad”. Asimismo, reprochó los escándalos que conciernen a Sánchez que ha hecho que sea “más fácil entrar en Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas con mayoría absoluta en Galicia”.En Sevilla, y durante su intervención en un acto de la Interparlamentaria socialista andaluza, la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que el acuerdo alcanzado entre los socialistas y ERC para investir a Salvador Illa –con el que Catalunya saldrá del régimen común de financiación y pasará a recaudar el 100% de los impuestos– “compatibiliza que Catalunya tenga una financiación singular como pueden tener otros territorios que tengan vocación de tenerla”.Asimismo, defendió políticas para “una migración ordenada, con flujos reglados, contratos en origen a ser posible y el desarrollo de los países” emisores, acusando al PP de estar “comprando el discurso de la ultraderecha” en esta materia.Por otra parte, acusó al PP andaluz de aprovecharse del caso de los ERE para conseguir “por la vía no democrática lo que no podían conseguir en las urnas”, y señaló que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, “por fin se hace justicia”.Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, aseguró que la convocatoria del Congreso Federal del partido supondrá “un nuevo impulso” para la formación.

“El concierto catalán va contra lo que defienden los socialistas”

La exsecretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, reafirmó ayer su postura en contra del concierto catalán, y ha entendido que “va en contra de lo que defienden los socialistas”.A su llegada al recinto sevillano donde se celebraba la Interparlamentaria socialista andaluza, recalcó su “posición conocida” en este asunto, la que mantuvo en el Parlamento de Andalucía en 2018, donde se adelantaron “algunas cosas que hoy son una realidad”. Por eso, señaló que si se asume “que quien más tiene, tiene que tener más y quien menos tiene, debe pagar más y tener menos servicios”, es algo que va “en contra de lo que defienden los socialistas”, añadiendo que la financiación autonómica “tiene que garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles”.