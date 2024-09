Tens inici del curs polític de PP i PSOE pel finançament català

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El finançament autonòmic va marcar ahir l’arrancada del curs polític del PP i del PSOE i mentre que Alberto Núñez Feijóo va acusar el Govern central de “mercadejar” amb els diners públics, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar compatibilitzar el que és comú amb el que és “particular” de cada territori.

El líder dels populars va donar el tret de sortida al nou curs a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), on es va fixar com a prioritat defensar la igualtat entre tots els espanyols per impedir que el president del Govern central, Pedro Sánchez, permeti que les “minories” governin en aquest país. Segons el seu parer, el cap de l’Executiu “no governa, mercadeja, i a sobre ho fa amb el que no és seu, amb els diners dels espanyols, amb la igualtat de tots i amb la dignitat de les institucions”.Acompanyat per alguns presidents autonòmics populars, també va assenyalar que en els propers mesos “dimitir i convocar són els únics verbs que hauria de conjugar” Sánchez, si bé va pronosticar que no ho farà perquè “per dimitir i convocar cal tenir un mínim d’integritat i dignitat”. Així mateix, va retreure els escàndols que concerneixen Sánchez que ha fet que sigui “més fàcil entrar a Moncloa si patrocines una càtedra que si guanyes amb majoria absoluta a Galícia”.A Sevilla, i durant la seua intervenció en un acte de la interparlamentària socialista andalusa, la vicesecretària general del PSOE, vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar que l’acord assolit entre els socialistes i ERC per investir Salvador Illa –amb el qual Catalunya sortirà del règim comú de finançament i passarà a recaptar el 100% dels impostos– “compatibilitza que Catalunya tingui un finançament singular com poden tenir altres territoris que tinguin vocació de tenir-la”.Així mateix, va defensar polítiques per a “una migració ordenada, amb fluxos reglats, contractes en origen si és possible i el desenvolupament dels països” emissors, acusant el PP d’estar “comprant el discurs de la ultradreta” en aquesta matèria.D’altra banda, va acusar el Partit Popular andalús d’aprofitar-se del cas dels ERO per aconseguir “per la via no democràtica el que no podien aconseguir a les urnes”, i va assenyalar que, després de la sentència del Tribunal Constitucional, “per fi es fa justícia”.Per la seua part, el secretari general del PSOE andalús i portaveu del Grup Socialista al Senat, Juan Espadas, va assegurar que la convocatòria del congrés federal del partit suposarà “un nou impuls” per a la formació.

“El concert català va contra el que defensen els socialistes”

L’exsecretària general del PSOE andalús, Susana Díaz, va reafirmar ahir la seua postura en contra del concert català i ha entès que “va en contra del que defensen els socialistes”.A l’arribar al recinte sevillà on se celebrava la interparlamentària socialista andalusa, va recalcar la seua “posició coneguda” en aquest assumpte, la que va mantenir al Parlament d’Andalusia el 2018, on es van avançar “algunes coses que avui són una realitat”. Per això, va assenyalar que si s’assumeix “que qui més té ha de tenir més i qui menys té ha de pagar més i tenir menys serveis”, és una cosa que va “en contra del que defensen els socialistes”, i va afegir que el finançament autonòmic “ha de garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els espanyols”.