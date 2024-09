Junts ve insuficiente la financiación mientras el PP echa en cara a Montero “el cuponazo”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Junts y PP aprovecharon ayer la sesión de control en el Congreso para redoblar sus críticas al acuerdo sellado entre socialistas y ERC para una financiación singular, aunque por razones opuestas. Los juntistas lo ven insuficiente, mientras los populares creen que es un “cuponazo”. Los de Carles Puigdemont, además, amenazaron a Moncloa con volver a tumbar el techo de gasto aprobado nuevamente por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras, el Ejecutivo volvía a defender el pacto con ERC y los republicanos subrayaron que “la soberanía fiscal no es un privilegio”.

La portavoz de Junts en la Cámara, Míriam Nogueras, afirmó que el acuerdo para la financiación singular no es un “concierto económico ni nada que se le parezca” y que tampoco da a Catalunya la “llave de la caja”. Como muestra de su indignación, avanzó que tienen intención de volver a rechazar la senda de déficit que ha aprobado por segunda vez el Gobierno. Nogueras retó expresamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a especificar cuál es la “cifra” del “expolio fiscal” que, a su juicio, sufre Catalunya, y exigió que se añada una “disposición adicional” como la que tiene el País Vasco para garantizar un verdadero concierto económico catalán. La titular de Hacienda evitó comentar la amenaza de Junts acerca de la senda de déficit y optó por poner el foco en el PP, a quien advirtió que, si esos objetivos no se aprueben, supondría una merma de ingresos para las comunidades y los ayuntamientos en los que gobiernan. Insistió en que la no aprobación de los objetivos de estabilidad del Gobierno comportará un ajuste de 11.500 millones de euros en autonomías y ayuntamientos en dos años. De este modo, subrayó que quien no apoye esos objetivos se pegará “un tiro en el pie” allí donde gobierna porque tendrá menos recursos.La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recriminó a Moncloa que el pacto con ERC, que tildó de “cuponazo”, generará “desigualdad” porque, dijo, se pagará a costa de los servicios públicos de otras comunidades. “Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos”, aseguró.Montero, por su parte, criticó que los populares hablen de “progresividad” en la financiación cuando dijo que han dado “regalos fiscales” a los más ricos en las comunidades donde gobiernan, como Madrid o Andalucía. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, criticó la falta de una postura común en materia de financiación en el PP.Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordà insistió en defender el acuerdo sellado con los socialistas y, tras denunciar el “anticatalanismo” del PP, subrayó que “la soberanía fiscal no es un privilegio”. Otros socios del Gobierno de Sánchez, como el BNG o Podemos, cargaron contra los populares por usar el debate sobre la financiación para atizar conflictos territoriales.El pleno rechazó una moción contra el pacto fiscal impulsada por el PP, que solo recibió el apoyo de Coalición Canaria y UPN. Vox, cuyos votos habrían servido para que la moción saliera adelante, se abstuvo a última hora tras negarse el PP a negociar una enmienda, y los diputados de Junts no participaron en la votación porque abandonaron el Congreso para acudir a los actos de la Diada.

El Constitucional admite revisar la ley de amnistía

El pleno del Tribunal Constitucional (T) admitió ayer a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo (TS) presentó contra la ley de amnistía. Se trata de la cuestión que el Alto Tribunal español elevó en el caso de un joven condenado por haber lanzado piedras contra los juzgados de Girona en las manifestaciones contra la sentencia del Supremo por el procés en 2019. El TS considera que el caso genera dudas porque podría vulnerarse, defiende, el derecho de igualdad ante la ley. El pleno del TC también admitió la petición del magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, de apartarse de las deliberaciones, lo que de momento deja a la mayoría progresista a un solo voto de la conservadora, seis a cinco. Campo solicitó apartarse alegando que cuando era ministro se posicionó en contra de la amnistía.El tribunal de garantías a abierto de este modo las deliberaciones que llevarán a los magistrados a resolver en los próximos meses sobre los recursos presentados por el PP y las comunidades autónomas donde gobierna, además del gobierno socialista de Castilla-La Mancha y otra cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJC.

Pedro Sánchez reclama evitar la “confrontación territorial”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer en China el acuerdo con ERC para la financiación singular, al asegurar que lo que es bueno para Catalunya también lo es para el resto de España. Además, instó a “no cultivar el agravio territorial” y la confrontación entre comunidades autónomas a cuenta de la financiación porque eso es lo que dijo que llevó a la situación de 2017 con el procés en Catalunya. “Yo no quiero volver a repetir ese camino”, señaló. En todo caso, pidió extraer lecciones del conflicto político catalán para no volver a esa situación y defendió que es el camino que está siguiendo su Gobierno. En este sentido, defendió el impulso de “medidas difíciles” como los indultos a los líderes independentistas condenados o la ley de Amnistía, que afirmó que han conllevado “resultados evidentes”. El líder del PSOE insistió en el peso que Catalunya tiene la economía española, y subrayó que representa casi el 20% del PIB estatal.Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, negó que existan grietas en su formación sobre financiación después de que el presidente valenciano, Carlos Mazón, dijera el lunes que hablará con Sánchez sobre “medidas excepcionales y necesarias” para su comunidad.