Junts veu insuficient el finançament mentre que el PP retreu a Montero “el cuponàs”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts i el PP van aprofitar ahir la sessió de control al Congrés per redoblar les crítiques a l’acord segellat entre socialistes i ERC per a un finançament singular, encara que per raons oposades. Els juntaires ho veuen insuficient, mentre que els populars creuen que és un “cuponàs”. Els de Carles Puigdemont, a més, van amenaçar Moncloa de tornar a tombar el sostre de despesa aprovat novament pel Govern de Sánchez. A més, l’Executiu tornava a defensar el pacte amb ERC i els republicans van subratllar que “la sobirania fiscal no és un privilegi”. La portaveu de Junts a la Cambra, Miriam Nogueras, va afirmar que l’acord per al finançament singular no és un “concert econòmic ni res” que se li assembli” i que tampoc dona a Catalunya la “clau de la caixa”. Com a mostra de la seua indignació, va avançar que tenen intenció de tornar a rebutjar el camí de dèficit que ha aprovat per segona vegada el Govern espanyol. Nogueras va desafiar expressament la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a especificar quina és la “xifra” de l’“espoli fiscal” que, segons el seu parer, pateix Catalunya, i va exigir que s’afegeixi una “disposició addicional” com la que té el País Basc per garantir un veritable concert econòmic català. La titular d’Hisenda va evitar comentar l’amenaça de Junts sobre el camí de dèficit i va optar per posar el focus en el PP, a qui va advertir que, si aquests objectius no s’aproven, suposaria una minva d’ingressos per a les comunitats i els ajuntaments en els quals governen. A més, va insistir que la no-aprovació dels objectius d’estabilitat del Govern central comportarà un ajustament d’11.500 milions d’euros en autonomies i ajuntaments en dos anys. D’aquesta manera, va subratllar que qui no doni suport a aquests objectius es tirarà “un tret al peu” allà on governa perquè tindrà menys recursos. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va recriminar a Moncloa que el pacte amb ERC, que va titllar de “cuponàs”, generarà “desigualtat” perquè, va dir, es pagarà a costa dels serveis públics d’altres comunitats. “Aquest cuponàs es finança amb els professors dels andalusos, els metges dels extremenys, el transport dels manxecs i dels riojans”, va assegurar. Montero, per la seua part, va criticar que els populars parlin de “progressivitat” en el finançament quan va dir que han donat “regals fiscals” als més rics a les comunitats on governen, com Madrid o Andalusia. Al seu torn, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va criticar la falta d’una postura comuna en matèria de finançament al PP. Per la seua part, la diputada d’ERC Teresa Jordà va insistir a defensar l’acord segellat amb els socialistes i, després de denunciar l’“anticatalanisme” del PP, va subratllar que “la sobirania fiscal no és un privilegi”. Altres socis del Govern de Sánchez, com el BNG o Podem, van carregar contra els populars per utilitzar el debat sobre el finançament per atiar conflictes territorials. El ple va rebutjar una moció contra el pacte fiscal impulsada pel PP, que només va rebre el suport de Coalició Canària i UPN. Vox, els vots del qual haurien servit perquè la moció tirés endavant, es va abstenir a última hora després de negar-se el PP a negociar una esmena, i els diputats de Junts no van participar en la votació perquè van abandonar el Congrés per acudir als actes de la Diada.

El Constitucional admet revisar la llei d’amnistia

El ple del Tribunal Constitucional (T) va admetre ahir a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat que el Tribunal Suprem (TS) va presentar contra la llei d’amnistia. Es tracta de la qüestió que l’Alt Tribunal espanyol va elevar en el cas d’un jove condemnat per haver llançat pedres contra els jutjats de Girona en les manifestacions contra la sentència del Suprem pel procés l’any 2019. Així mateix, el TS considera que el cas genera dubtes perquè podria vulnerar-se, defensa, el dret d’igualtat davant de la llei.El ple del TC també va admetre la petició del magistrat Juan Carlos Campo, exministre de Justícia, d’apartar-se de les deliberacions, cosa que de moment deixa la majoria progressista a un sol vot de la conservadora, sis a cinc. Campo va sol·licitar apartar-se al·legant que quan era ministre es va posicionar en contra de l’amnistia.El tribunal de garanties ha obert d’aquesta manera les deliberacions que portaran els magistrats a resoldre els propers mesos sobre els recursos presentats pel PP i les comunitats autònomes on governa, a més del govern socialista de Castella-la Manxa i una altra qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel TSJC.

Pedro Sánchez reclama evitar la “confrontació territorial”

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir a la Xina l’acord amb ERC per al finançament singular, a l’assegurar que el que és bo per a Catalunya també ho és per a la resta d’Espanya. A més, va instar a “no conrear el greuge territorial” i la confrontació entre comunitats autònomes a compte del finançament perquè això és el que va dir que va portar a la situació del 2017 amb el procés a Catalunya. “Jo no vull tornar a repetir aquest camí”, va assenyalar. En tot cas, va demanar extreure lliçons del conflicte polític català per no tornar a aquesta situació i va defensar que és el camí que està seguint el seu Govern. En aquest sentit, va defensar l’impuls de “mesures difícils” com els indults als líders independentistes condemnats o la llei d’Amnistia, que va afirmar que han comportat “resultats evidents”. El líder del PSOE va insistir en el pes que Catalunya té en l’economia espanyola i va subratllar que representa gairebé el 20% del PIB estatal. D’altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va negar que hi hagi esquerdes en la seua formació sobre finançament després que el president valencià, Carlos Mazón, digués dilluns que parlarà amb Sánchez sobre “mesures excepcionals i necessàries” per a la seua comunitat.