Sánchez insta a los suyos a tejer acuerdos para salvar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que va “dejarse la piel” para lograr más avances sociales, y para ello, instó a sus parlamentarios al diálogo y al acuerdo con otros grupos parlamentarios y territorios, abriéndose a sus propuestas, y superar así el bloqueo de la oposición, en clara referencia a los Presupuestos Generales del Estado para 2025 (PGE) que el Gobierno presentará para su aprobación en el Congreso. Sánchez lanzó este mensaje en la reunión que mantuvo con los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas para analizar las expectativas del nuevo curso político, que estará marcado por la “financiación singular” de Catalunya. Aunque no hizo mención al acuerdo con ERC, el presidente defendió que el modelo de financiación del PSOE “es el mismo en todos los territorios” y busca “blindar el Estado de bienestar” atendiendo a las particularidades, mientras que el del PP está marcado en su opinión por la ideología. “Nosotros queremos blindar los pilares del Estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios”, dijo Sánchez, que denunció que el modelo de financiación de los populares consiste en “privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios”.

El jefe del Ejecutivo, anunció también que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy su plan de acción por la democracia y contra los bulos que él mismo anticipó antes del verano y pidió al PP su apoyo para sacarlo adelante, algo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantó que no hará.Sobre los PGE se pronunció la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, que instó a los grupos con representación en el Congreso que voten a favor del plan de estabilidad del Gobierno español, puesto que no hacerlo significará que Catalunya dispondrá de 2.584 millones de euros menos para sus presupuestos. Con respecto a la negociación de las cuentas, Sumar propondrá al PSOE, entre otros, incluir un aumento de los impuestos para grandes patrimonios y herencias, así como la prohibición de comprar viviendas en zonas tensionadas si no son para domicilio habitual.

Exteriores reclama a Venezuela aclarar los cargos a los detenidos

El ministerio de Exteriores lleva 3 días reclamando a las autoridades venezolanas información “oficial y verificada” sobre los dos españoles detenidos así como una “clarificación de los cargos” de los que se les acusa sin que por el momento hayan logrado avances. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado ayer por el tema, insistió en que “defenderá la democracia en todos los lugares del mundo” y exigió de nuevo al régimen de Nicolás Maduro que publique las actas de las elecciones. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que todavía Sánchez no les haya informado del estado en el que se encuentran ambos arrestados.