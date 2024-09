Sánchez insta els seus a teixir acords per salvar la legislatura

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que va “deixar-se la pell” per aconseguir més avenços socials, i per a això, va instar els seus parlamentaris al diàleg i a l’acord amb altres grups parlamentaris i territoris, obrint-se a les seues propostes, i superar així el bloqueig de l’oposició, en clara referència als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2025 (PGE) que el Govern central presentarà per a la seua aprovació al Congrés. Sánchez va llançar aquest missatge en la reunió que va mantenir amb els diputats, senadors i europarlamentaris socialistes per analitzar les expectatives del nou curs polític, que estarà marcat pel “finançament singular” de Catalunya. Malgrat que no va fer menció a l’acord amb ERC, el president va defensar que el model de finançament del PSOE “és el mateix en tots els territoris” i busca “blindar l’Estat de benestar” atenent les particularitats, mentre que el del PP està marcat segons la seua opinió per la ideologia. “Nosaltres volem blindar els pilars de l’Estat del benestar que estan en mans de les comunitats autònomes, atenent les particularitats de cada un d’aquests territoris”, va dir Sánchez, que va denunciar que el model de finançament dels populars consisteix a “privatitzar aquests serveis públics i confrontar territoris”.

El cap de l’Executiu va anunciar també que el Consell de Ministres té previst aprovar avui el seu pla d’acció per la democràcia i contra les falòrnies que ell mateix va anticipar abans de l’estiu i va demanar al Partit Popular el seu suport per tirar-lo endavant, una cosa que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ja va avançar que no farà.Sobre els PGE es va pronunciar la consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, que va instar els grups amb representació al Congrés que votin a favor del pla d’estabilitat del Govern espanyol, ja que no fer-ho significarà que Catalunya disposarà de 2.584 milions d’euros menys per als seus pressupostos. Respecte a la negociació dels comptes, Sumar proposarà al PSOE, entre d’altres, incloure un augment dels impostos per a grans patrimonis i herències, així com la prohibició de comprar habitatges en zones tensionades si no són per a domicili habitual.

Exteriors reclama a Veneçuela aclarir els càrrecs als detinguts

El ministeri d’Exteriors porta tres dies reclamant a les autoritats veneçolanes informació “oficial i verificada” sobre els dos espanyols detinguts així com una “clarificació dels càrrecs” de què se’ls acusa sense que de moment hagin aconseguit avenços. Per la seua banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, preguntat ahir pel tema, va insistir que “defensarà la democràcia arreu del món” i va exigir de nou al règim de Nicolás Maduro que publiqui les actes de les eleccions. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar que encara Sánchez no els hagi informat de l’estat en el qual es troben els dos arrestats.