Israel abre una nueva fase bélica con ataques tecnológicos a Hizbulá

Una segunda oleada de explosiones simultáneas en aparatos inalámbricos de comunicación causó ayer al menos 20 muertos y 450 heridos en diversos puntos del Líbano, lo que deja un saldo total de 32 fallecidos y más de 3.200 heridos en las dos tandas ocurridas en tan solo 24 horas. Mientras, el Gobierno israelí que lidera Benjamín Netanyahu dio por hecho que la guerra ha entrado en una “nueva fase” y prepara a su Ejército en el norte con planes de “ataque y defensa”.

Varias regiones del país árabe, incluida la capital, Beirut, registraron ayer a primera hora de la tarde nuevas explosiones.Pero mientras que en la primera ola lo que detonaron fueron miles de buscapersonas en posesión de integrantes de Hizbulá, en esta ocasión se habría tratado de aparatos de radio, según medios locales. Las explosiones de ayer fueron más potentes que en la víspera, y se registraron incendios en viviendas y vehículos calcinados. Los ataques sin precedentes de las últimas 24 horas han vuelto a disparar los miedos al estallido de una guerra abierta en el Líbano, contra el que Israel ya había intensificado su retórica en los días anteriores. Y es que tras el ataque del martes, el grupo chií libanés Hizbulá prometió dar una respuesta “específica” a la “masacre israelí” causada entre sus filas. La formación armada señaló que pese al ataque recibido continuará con su apoyo a la “resistencia de Gaza y su pueblo” y seguirá defendiendo “el Líbano y su soberanía”. Aunque Israel no se ha pronunciado sobre su posible autoría, The New York Times informó que su equipo de inteligencia habría colocado explosivos en un lote de dispositivos buscapersonas fabricados en la empresa Gold Apollo de Taiwán y vendidos a Hizbulá. La firma, por su parte, aseguró que los buscas que estallaron fueron fueron fabricados por una compañía con sede en Hungría. Ante las amenazas de Hizbulá, Netanyahu aseguró que que Israel devolverá “a los residentes del norte a sus hogares”. Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, avisó a sus tropas que el país se dirige a una “nueva fase” de la guerra en Gaza, a medida que despliega más fuerzas y recursos en la frontera con Líbano.