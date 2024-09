Israel obre una nova fase bèl·lica amb atacs tecnològics a Hezbollah

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una segona onada d’explosions simultànies en aparells sense fil de comunicació va causar ahir almenys 20 morts i 450 ferits en diversos punts del Líban, la qual cosa deixa un saldo total de 32 de morts i més de 3.200 ferits en les dos tandes que han tingut lloc en només 24 hores. D’altra banda, el Govern israelià que lidera Benjamin Netanyahu va donar per fet que la guerra ha entrat en una “nova fase” i prepara el seu Exèrcit al nord amb plans d’“atac i defensa”. Diverses regions del país àrab, inclosa la capital, Beirut, van registrar ahir a primera hora de la tarda noves explosions. Però mentre que en la primera onada el que van detonar van ser milers de cercapersones en possessió d’integrants de Hezbollah, en aquesta ocasió s’hauria tractat d’aparells de ràdio, segons mitjans locals. Les explosions d’ahir van ser més potents que en la vigília, i es van registrar incendis en habitatges i vehicles calcinats. Els atacs sense precedents de les últimes 24 hores han tornat a disparar les pors de l’esclat d’una guerra oberta al Líban, contra el qual Israel ja havia intensificat la seua retòrica en els dies anteriors. I és que després de l’atac de dimarts, el grup xiïta libanès Hezbollah va prometre donar una resposta “específica” a la “massacre israeliana” causada entre les seues files. La formació armada va assenyalar que malgrat l’atac rebut continuarà amb el seu suport a la “resistència de Gaza i el seu poble” i continuarà defensant “el Líban i la seua sobirania”. Tot i que Israel no s’ha pronunciat sobre la seua possible autoria, The New York Times va informar que el seu equip d’intel·ligència hauria col·locat explosius en un lot de dispositius cercapersones fabricats a l’empresa Gold Apollo de Taiwan i venuts a Hezbollah. La firma, per la seua part, va assegurar que els cercapersones que van esclatar van ser fabricats per una companyia amb seu a Hongria. Davant de les amenaces de Hezbollah, Netanyahu va assegurar que Israel tornarà “els residents del nord a les seues llars”. Així mateix, el ministre de Defensa israeliana, Yoav Gallant, va avisar les seues tropes que el país es dirigeix a una “nova fase” de la guerra a Gaza, a mesura que desplega més forces i recursos a la frontera amb el Líban.