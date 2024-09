La Justicia europea avala que se negara el escaño a Puigdemont y complica el de Comín

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó ayer el recurso del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la negativa de la Eurocámara de aceptarles como eurodiputados tras las elecciones europeas de 2019. Subrayó que el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, no tenía margen para cuestionar la lista de eurodiputados electos que le había notificado la Junta Electoral española, y añade que, de haberlo hecho, habría vulnerado el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros. Puigdemont y Comín no figuraban en esta lista porque no fueron a Madrid a jurar la Constitución para evitar ser detenidos.

Esta resolución no afecta a Puigdemont, que ya no es eurodiputado, pero deja en el aire el escaño de Comín, a quien la Eurocámara ha vuelto a negar el escaño esta legislatura a la espera de esta sentencia. El Parlamento Europeo aseguró que toma nota de la sentencia, y apuntó que sus servicios jurídicos “la están analizando”.Por su parte, Puigdemont y Comín lamentaron la “situación de indefensión” en que les deja el fallo de la corte, y subrayaron que la sentencia no entra en el fondo de la cuestión. Concretamente, señalaron que ellos habían solicitado saber “si un Estado puede poner requisitos incompatibles con el derecho europeo para impedir que un eurodiputado electo pueda ser reconocido como tal por parte del Parlamento Europeo”. Avanzaron que pedirán a la justicia española “que presente una cuestión prejudicial sobre este asunto en el TJUE”, una de las vías que da la sentencia para determinar si el requisito de jurar la Constitución española se ajusta al derecho europeo. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que “continuaremos luchando en todos los frentes para dar voz y voto al veredicto de las urnas”. ERC lamentó que el TJUE no haya seguido la “doctrina Junqueras”, en referencia a la sentencia sobre la inmunidad del exvicepresidente, que establecía que la condición de eurodiputado se obtiene únicamente por la elección en las urnas.El presidente de Òmnium, Xavier Antich, sostuvo que “ningún juez ni tribunal puede pasar por encima de la voluntad popular salida de las urnas”, mientras que la eurodiputada del PP Dolors Montserrat aseguró que el fallo de la corte es un “duro golpe para los prófugos y buena noticia para el Estado de derecho”.

Rajoy y parte de su Ejecutivo, citados por la ‘Operació Catalunya’

El expresidente español Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la exlíder del PP catalán Alícia Sánchez-Camacho son algunas de las 20 personas que el Congreso citará para comparecer en la comisión de investigación de la ‘Operació Catalunya’. La comisión aprobó ayer su plan de trabajo, e iniciará las comparecencias el 15 de octubre con los testimonios del exnúmero dos del ministro del Interior Francisco Martínez y del exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino. Culminará en febrero o marzo con el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el exvicepresident Oriol Junqueras, el expresident Artur Mas y Rajoy. Investigará las “actuaciones del ministerio del Interior durante los gobiernos del PP” sobre “la existencia de una trama parapolicial” contra el independentismo catalán.