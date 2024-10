Page exige a Sánchez que tumbe el cupo catalán, que ve “inadmisible”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, mostró ayer ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, su absoluto rechazo a la “inadmisible” financiación singular para Catalunya pactada por el PSC con ERC, y sugirió como alternativa un modelo salga de un debate “multilateral entre todas las comunidades”. “La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los manchegos, y la riqueza de Catalunya no es de los catalanes, es de todos”, subrayó, antes de insistir en que el pacto entre socialistas y republicanos no puede servir “de ninguna manera” como base para negociar el nuevo modelo de financiación.

“El acuerdo entre PSC y ERC es un concierto económico. Pueden escribirlo en arameo, pero es un concierto como la copa de un pino. Se miran en el cupo vasco, básicamente”, insistió, antes de reclamar una ley de armonización fiscal para “evitar el dumping” entre comunidades autónomas. Page se reunió con Sánchez en el marco de las reuniones bilaterales que el jefe de la Moncloa está llevando a cabo con los presidentes autonómicos. El encuentro entre ambos era muy esperado, porque el presidente manchego se ha alzado entre los socialistas como una de las voces más críticas ante la amnistía o el ‘cupo’ catalán.El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró después de la reunión que Sánchez comunicó a Page que aspira a aprobar el nuevo sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera “con el máximo consenso”.El presidente español también se reunió con los presidentes de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, los populares Carlos Mazón y Alfonso López Miras. Ambos censuraron el pacto sobre financiación singular en Catalunya, y reclamaron un fondo de nivelación para compensar a las comunidades infrafinanciadas.Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat se hará efectiva antes de la campaña de la renta de 2025. Además, invitó a Junts a participar en la negociación del acuerdo fiscal porque “avanza en la dirección correcta” y amplía el autogobierno catalán.