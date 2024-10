Borràs rechaza dar un paso al lado al frente de Junts

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartado dar un paso al lado en Junts para favorecer el liderazgo de Puigdemont. “Yo no provengo de la tradición de los pasos al lado. Soy la del ‘ni un paso atrás’. Los pasos que quiero dar son adelante, por la independencia”, quiso dejar claro Borràs en una entrevista publicada ayer en el diario Ara.

“Yo lamenté que Artur Mas diera un paso al lado, como ciudadana. Que las trifulcas, los odios y las vendettas entre partidos o dentro de los partidos acaben descabezando liderazgos, que es lo que quiere el Estado, no creo que nos ayude “, continuó la presidenta de Junts, que también cree que el gobierno español “podría hacer y debe hacer más” con la amnistía a través de la Abogacía o la Fiscalía del Estado. “Que se note”, espetó Borràs.“La ley de amnistía es ya una realidad, pero tenemos una cúpula judicial declarada en rebeldía que no la está aplicando, y es obvio que el gobierno español podría y debe hacer más”, reflexionó.En este sentido, la presidenta de Junts incidió en que “las derrotas parlamentarias del gobierno español irán en función de los niveles de cumplimiento de los acuerdos a los que llegó Junts. Y eso me parece que les cuesta, pero lo van entendiendo”.