Borràs rebutja fer un pas al costat al capdavant de Junts

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartat fer un pas al costat a Junts per afavorir el lideratge de Puigdemont. “Jo no provinc de la tradició dels passos al costat. Soc la del ni un pas enrere. Els passos que vull fer són endavant, per la independència”, va voler deixar clar Borràs en una entrevista que es va publicar ahir al diari Ara.

“Jo vaig lamentar que Artur Mas fes un pas al costat, com a ciutadana. Que les baralles, els odis i les vendetes entre partits o dins dels partits acabin escapçant lideratges, que és el que vol l’Estat, no crec que ens ajudi “, va continuar la presidenta de Junts, que també creu que el Govern espanyol “podria fer i ha de fer més” amb l’amnistia a través de l’Advocacia o la Fiscalia de l’Estat. “Que es noti”, va acabar etzibant Borràs.“La llei d’amnistia és ja una realitat, però tenim una cúpula judicial declarada en rebel·lia que no l’està aplicant, i és obvi que el Govern espanyol podria i ha de fer més”, va reflexionar.En aquest sentit, la presidenta de Junts va incidir que “les derrotes parlamentàries del Govern espanyol aniran en funció dels nivells de compliment dels acords als quals va arribar Junts. I això em sembla que els costa, però ho van entenent”.