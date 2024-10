El informe interno de ERC culpa al exdirector de comunicación por los carteles de Maragall

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La crisis en ERC por la existencia de una ‘estructura B’ en el partido sigue sin resolverse y ayer alcanzó un nuevo nivel, después de que un informe interno haya situado al exdirector de comunicación del partido, Tolo Moya, como responsable directo del caso de los polémicos carteles contra los hermanos Ernest y Pasqual Maragall. La investigación, que avanzó Rac1, también concluye que el expresidente de ERC y candidato a liderar el partido, Oriol Junqueras, sabía que este caso era un ataque de falsa bandera antes de que saliera publicado en la prensa, aunque el republicano siempre ha negado este extremo. Además, el informe independiente del partido, que ha llevado a cabo el responsable de cumplimiento de Esquerra, Xavier Mombiela, concluye que la formación no tenía una estructura paralela, sino una empresa que hacía campañas sin el logotipo del partido.

Detalla que Moya fue el encargado de gestionar los carteles sobre el alzhéimer de Pasqual Maragall, aunque no detalla quién fue el ideólogo de la campaña, y añade que Moya incumplió sus funciones porque perdió el control de la situación. Según el informe, hasta cuatro personas afirman que el propio exdirector de comunicación de ERC confesó que esta campaña era responsabilidad suya. La investigación revela que existe un chat en el que personas vinculadas al partido proponen ideas para las llamadas “campañas de contraste”. Días antes de la aparición de los carteles se envía un documento por ese grupo. Se propone “imprimir carteles con la cara de Ernest Maragall con un mensaje que se viralice”, y se habla de “jugar en campaña con la edad” del candidato en Barcelona. Según el informe, los hechos se pusieron en conocimiento de otras personas de la dirección del partido, como Junqueras. El republicano, que en ese momento presidía el partido, negó tener ningún tipo de información, y defiende que supo que los carteles eran de la ‘campaña B’ cuando se publicó en los medios de comunicación.Moya tildó ayer de “broma” la investigación de ERC y, tras denunciar que se le acusa sin tener “ni una prueba contra él”, aseguró que el encargado de “estructurar y crear” la ‘trama B’ del partido fue el exviceconseller Sergi Sabrià. Además, aseguró que Marta Rovira y el exvicesecretario de comunicación de Esquerra, Marc Colomer, conocían la existencia de esta trama. “Es un informe para taparse todos, quedar bien y que no salga nada”, concluyó.

El contenido del informe ahonda la crisis en ERC a falta de un mes para la celebración de su congreso

En otro orden de cosas, fuentes de ERC relatan que el choque entre Junqueras y Marta Rovira se aceleró en 2023, después de que él cerrara presuntamente un pacto con el PSC para gobernar la diputación de Barcelona sin debatirlo antes. El expresidente de ERC lo niega y asegura que fue Rovira quien aceleró el acuerdo.

“El origen del muñeco de Junqueras es Sant Vicenç dels Horts”

El exlíder de ERC en Barcelona y hermano de Pasqual Maragall, Ernest Maragall, situó ayer en el entorno de Oriol Junqueras la autoría del muñeco con la cara del exlíder de ERC colgado en un puente en 2019. “El origen no es Calabria, sino Sant Vicenç dels Horts”, dijo en una entrevista en Rac1, refiriéndose a la sede de ERC y al pueblo de Junqueras. Sobre los carteles contra su familia, aseguró que “no me creo que Junqueras no supiera nada”. Además, acusó al expresidente de iniciar conversaciones para unirse al gobierno de Jaume Collboni en el ayuntamiento de Barcelona sin avisar.