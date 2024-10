Puigdemont promociona a Nogueras, Castellà y Rius

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La portavoz de Juntos en el Congreso, Míriam Nogueras, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, y el portavoz del partido, Josep Rius, se perfilan como vicepresidentes de Junts en la nueva etapa que la formación quiere abrir después del Congreso Nacional en Calella del próximo fin de semana, según fuentes consultadas por ACN. El expresidente Carles Puigdemont está diseñando una candidatura –previsiblemente la única que se presentará en Calella– con él al frente del partido y manteniendo a Jordi Turull en la secretaría general.

Habría una cuarta vicepresidencia, todavía para definir, que ocuparía una mujer. Aunque todavía no está cerrado, se plantea la opción que Laura Borràs, actual presidenta, lidere una nueva fundación de Junts. Sin embargo, Borràs afirmó ayer en “Vilaweb” que ya ha hablado y pactado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la función que ella cumplirá tras el congreso del partido. “Para trabajar para el país estaré siempre y desde la posición que el presidente y yo hemos hablado, hemos acordado y haremos pública. Como no es una cuestión que solo me afecte a mí, esperaremos”, apuntó.El partido celebra su Congreso Nacional en Calella el 25, 26 y 27 de octubre. El inicio formal del congreso está previsto para el viernes en las 18.00, cuando habrá parlamentos instituciones y se constituirán las diferentes mesas de las ponencias. La votación de los diferentes cargos del partido tendrá lugar a lo largo del domingo por la mañana de forma telemática, mientras los delegados debaten y voten presencialmente las enmiendas vivas y las ponencias.Asimismo, ayer se informó de que Demòcrates, formación escindida de la extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC), disolverá a sus comités ejecutivos y se integrará a Junts. Según “El Nacional”, el acuerdo se firmará mañana martes en Bruselas entre Castellà y Turull. A raíz del pacto, los militantes de Demòcrates podrán tener la doble militancia.