Puigdemont promociona Nogueras, Castellà i Rius

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, i el portaveu del partit, Josep Rius, es perfilen com a vicepresidents de Junts en la nova etapa que la formació vol obrir després del Congrés Nacional a Calella del cap de setmana que ve, segons fonts consultades per l’ACN. L’expresident Carles Puigdemont està dissenyant una candidatura –previsiblement l’única que es presentarà a Calella– amb ell al capdavant del partit i mantenint Jordi Turull a la secretaria general.

Hi hauria una quarta vicepresidència, encara per definir, que ocuparia una dona. Tot i que encara no està tancat, es planteja l’opció que Laura Borràs, actual presidenta, lideri una nova fundació de Junts. Tanmateix, Borràs va afirmar ahir a Vilaweb que ja ha parlat i pactat amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont la funció que ella complirà després del congrés del partit. “Per treballar per al país hi seré sempre i des de la posició que el president i jo hem parlat, hem acordat i farem pública. Com que no és una qüestió que només m’afecti a mi, esperarem”, va apuntar.El partit celebra el seu Congrés Nacional a Calella el 25, 26 i 27 d’octubre. L’inici formal del congrés està previst per a divendres a les 18.00, quan hi haurà parlaments, institucions i es constituiran les diferents taules de les ponències. La votació dels diferents càrrecs del partit tindrà lloc al llarg de diumenge al matí de forma telemàtica, mentre els delegats debaten i voten presencialment les esmenes vives i les ponències.

El partit d’Antoni Castellà dissoldrà els seus comitès executius per afegir-se a Junts

Així mateix, ahir es va informar que Demòcrates, formació escindida de l’extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC), dissoldrà els seus comitès executius i s’integrarà Junts. Segons El Nacional, l’acord es firmarà demà dimarts a Brussel·les entre Castellà i Turull. Arran d’aquest pacte, els militants de Demòcrates podran tenir la doble militància.