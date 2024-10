Una pareja llega a Valencia andando tras 7 horas atascados en un bus: "Mientras estábamos esperando rescatamos a cinco personas"

Publicado por efe Verificado por Creado: Actualizado:

Una pareja de vecinos de L'Eliana que se dirigía a Elche en autobús consiguió llegar a València andando después de un periplo de unas siete horas atascados en la V-30 a la altura de La Torre, donde rescataron a cinco personas que habían salido de sus vehículos cuando la carretera se inundó, el agua llegaba a altos niveles y la cola de coches era enorme. Han relatado a EFE que sobre las 20 horas cogieron un autobús de la compañía Alsa desde la estación de autobuses de València a Elche, en el que viajaban una treinta personas, y en diez minutos llegaron a la zona del río a la altura de la pedanía de La Torre, donde empezaron a ver "cómo el agua estaba rebasando la mediana desde un barranco cercano y gente a la desesperada que trataba de ir en dirección contraria en los coches, pero era imposible por la larga cola".

"Antes de salir le preguntamos al conductor si era seguro –emprender el trayecto0, porque nos estaban llegando imágenes de pueblos por los que teníamos que pasar que estaban inundados. Nos dijo que compañeros suyos lo acababan de hacer y sí era seguro, pero que haría la ruta por la costa en vez de por el interior y nos informó que no haría paradas, solo Elche y Murcia", han añadido.

Una vez parados por la tromba de agua, el conductor dejó el autobús encendido y todos trataban de "mantener la calma, pero el nivel del agua ya subía de modo extremo y hubo mucha gente que empezó a salir de sus coches por las ventanillas y se quedaban en los techos del coche o haciendo equilibrismo en la mediana". "Mientras estábamos esperando rescatamos a cinco personas. Dos empezaron a golpear en la parte trasera del autobús y rompimos la luna trasera con un pico de diamante y los subimos, se cortaron pero estaban bien. También rescatamos a un hombre que abandonó su coche y a otras dos personas que iban a la deriva", ha contado la chica.

"Después de estar siete u ocho horas allí, cuando bajó un poco el nivel del agua y veíamos a gente andando con el agua por la rodilla, ya no por el pecho, vimos a dos personas de Protección Civil y les preguntamos qué hacíamos, pero siguieron su camino sin darnos ninguna indicación", ha lamentado.

El conductor se cansó de esperar y como vio que algunos coches se estaban moviendo y había hueco siguió para adelante. "Teníamos mucho miedo porque había mucha corriente y temíamos que nos arrastrase", ha relatado la chica, que ha asegurado a EFE que el conductor les "salvó la vida".

Según ha contado, el conductor se dio cuenta de que si iba marcha atrás en la autovía no estaba inundado y lo hizo. "Sobre las cuatro de la mañana le fuimos a preguntar a dos policías y nos dijeron que nos pusiéramos a andar; lo que me faltaba con el día que llevaba, que me atropellasen", se ha quejado. Los policías le dijeron al conductor que si el vehículo funcionaba, nos subiésemos todos, los pasajeros y la gente que había bajado de sus vehículos, para llevarnos al centro de València, donde no había inundaciones. "Pero de camino –toda la autovía en contra dirección–, por la Cruz Cubierta, el autobús se quedó sin batería y decidimos bajar. Llamamos a un Cabify pero tenían orden de no salir de València y nosotros íbamos a L'Eliana y no podíamos ir, y llamamos a unos amigos de València para ir a su casa", ha añadido.

Según la pareja, en el tiempo parados en el autobús, hasta las 3.30 o 4 de esta madrugada, llamaron "un montón de veces –seguro que 50– al 112 y decía que el número no existía y que las líneas estaban ocupadas", y ha lamentado que ni Protección Civil ni Policía les diera ninguna indicación de qué hacer. En la Cruz Cubierta, junto con otros pasajeros, decidieron bajar e ir andando hasta Nuevo Centro. En ese momento, ya no llovía.