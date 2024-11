Esquerra se enfrenta a un difícil congreso para elegir nuevo líder

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Poco tendrá que ver el plácido congreso que permitió al expresident Carles Puigdemont volver a situarse al frente de Junts con el que le espera al que fue su vicepresidente, Oriol Junqueras, el candidato que aparece con más opciones para liderar ERC, una posición que ya ocupó entre 2011 y hasta el pasado junio. Junts dio por finalizado el pasado fin de semana el ciclo de Laura Borràs, que cedió sin mostrar oposición la presidencia del partido a Puigdemont en un movimiento que certificó que el reelegido secretario general, Jordi Turull, ha logrado imponerse en el pulso interno mantenido en los últimos tres años.

ERC enfila, por contra, un mes –o mes y medio– de alto voltaje: con una guerra interna en curso que ya no se disimula, Junqueras pretende recuperar la presidencia de la organización, si bien enfrente tendrá a Xavier Godàs, el líder de una candidatura –bendecida por la todavía secretaria general, Marta Rovira– que sostiene que deben dejarse atrás los liderazgos del procés.El congreso de ERC determinará si vuelven a pilotar el independentismo los dos principales protagonistas de 2017 o si solo uno de ellos sigue en pie.Han mostrado su interés en participar en la contienda de ERC cuatro listas: Militància Decidim (Junqueras), Nova Esquerra Nacional (Godàs), Foc Nou (su candidata es Helena Solà) y Recuperem ERC (Xavier Martínez). Estas precandidaturas tienen hasta el 15 de este mes para presentar los avales requeridos –unos 400, equivalentes al 5% del censo–.Será dos semanas más tarde, el 30 de noviembre, cuando los algo más de 8.000 militantes podrán votar su candidatura preferida. Si ese día alguna de las opciones supera el 50% de los apoyos la partida se habrá acabado. En caso contrario, el 14 de diciembre tendrá lugar la segunda vuelta, con la posibilidad de que las candidaturas pacten entre sí y modifiquen parcialmente sus listas.Junqueras ha liderado Esquerra Republicana de Catalunya durante 13 años, pero defiende que todavía le queda cuerda y que hasta ahora no ha tenido opciones reales de demostrar su potencial electoral.

Rull critica la decisión de Illa de no reunirse con Puigdemont

El presidente del Parlament, Josep Rull, considera de “anómala y anormal” la decisión del president de la Generalitat, Salvador Illa, de no reunirse con el expresident Carles Puigdemont en su ronda de consultas con los expresidentes que la han precedido. Lo dijo en una entrevista en El Món, en la que expresó que “la normalidad es que el president de la Generalitat se reúna con todos los expresidents en su condición de expresidents”. Rull añadió que Puigdemont, como diputado y líder de Junts, es “el jefe de la alternativa” al Govern del PSC sea o no oficialmente jefe de la oposición, por lo que, apuntó, la presidencia del Parlament busca que su papel sea lo máximo de operativo posible aunque no pueda asistir presencialmente a la Cámara y rechazó que se puedan aplicar mecanismos como la conexión remota para que Puigdemont pueda intervenir en el Parlament.