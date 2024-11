Esquerra s'enfronta a un difícil congrés per elegir nou líder

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Poc tindrà a veure el plàcid congrés que va permetre a l’expresident Carles Puigdemont tornar a situar-se al capdavant de Junts amb el que es trobarà qui va ser el seu vicepresident, Oriol Junqueras, el candidat que apareix amb més opcions per liderar ERC, una posició que ja va ocupar entre l’any 2011 i el juny passat. Junts va donar per acabat el cap de setmana passat el cicle de Laura Borràs, que va cedir sense mostrar oposició la presidència del partit a Puigdemont en un moviment que va certificar que el reelegit secretari general, Jordi Turull, ha aconseguit imposar-se en el pols intern mantingut en els últims tres anys.

ERC enfila, per contra, un mes –o mes i mig– d’alt voltatge: amb una guerra interna en curs que ja no es dissimula, Junqueras pretén recuperar la presidència de l’organització, si bé davant tindrà Xavier Godàs, el líder d’una candidatura –beneïda per l’encara secretària general, Marta Rovira– que afirma que s’han de deixar enrere els lideratges del procés.El congrés d’ERC determinarà si tornen a pilotar l’independentisme els dos principals protagonistes del 2017 o si només un d’ells continua dempeus.Han mostrat el seu interès a participar en la contesa d’ERC quatre llistes: Militància Decidim (Junqueras), Nova Esquerra Nacional (Godàs), Foc Nou (la candidata és Helena Solà) i Recuperem ERC (Xavier Martínez). Aquestes precandidatures tenen fins al 15 d’aquest mes per presentar els avals requerits –uns 400, equivalents al 5% del cens.Serà dos setmanes més tard, el 30 de novembre, quan els poc més de 8.000 militants podran votar la seua candidatura preferida. Si aquell dia alguna de les opcions supera el 50% dels suports, la partida s’haurà acabat.En cas contrari, el 14 de desembre tindrà lloc la segona volta, amb la possibilitat que les candidatures pactin entre si i modifiquin parcialment les llistes.Junqueras ha liderat Esquerra Republicana de Catalunya durant 13 anys, però defensa que encara li queda corda i que fins ara no ha tingut opcions reals de demostrar el seu potencial electoral.

Rull critica la decisió d’Illa de no reunir-se amb Puigdemont

El president del Parlament, Josep Rull, considera d’“anòmala i anormal” la decisió del president de la Generalitat, Salvador Illa, de no reunir-se amb l’expresident Carles Puigdemont en la seua ronda de consultes amb els expresidents que l’han precedit. Ho va dir en una entrevista a El Món, en la qual va expressar que “la normalitat és que el president de la Generalitat es reuneixi amb tots els expresidents en la seua condició d’expresidents”. Rull va afegir que Puigdemont, com a diputat i líder de Junts, és “el cap de l’alternativa” al Govern del PSC sigui o no oficialment cap de l’oposició, per la qual cosa, va apuntar, la presidència del Parlament vol que el seu paper sigui el màxim d’operatiu possible encara que no pugui assistir presencialment a la Cambra i va rebutjar que es puguin aplicar mecanismes com la connexió remota perquè Puigdemont pugui intervenir al Parlament.