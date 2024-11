La UE se prepara para afrontar la vuelta al poder de Trump, que ya diseña su gabinete

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La victoria electoral de Donald Trump en EEUU obliga a los líderes europeos a valorar cómo serán las relaciones a partir de ahora con Washington de cara a la llegada al Gobierno del magnate, que ya ha empezado a sondear “ministrables”. Los líderes de la UE se mostraron ayer a favor de estrechar lazos con la administración de Trump, pero a la vez subrayaron la importancia de que el bloque tenga más influencia en la escena global, sea menos dependiente y refuerce su propia seguridad. Así se pronunciaron en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Budapest, en la que también subrayaron la necesidad de seguir apoyando a Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, defendió que la victoria de Trump es “una oportunidad” para que los países europeos “sean dueños de su propio destino”. El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por “defender nuestros intereses nacionales y al mismo tiempo europeos, de creer en nuestra soberanía y nuestra autonomíaestratégica”. Trump tiene en Europa uno de sus mejores aliados en el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anfitrión de la cumbre. Este elogió al magnate y celebró su victoria brindando con vodka.

Putin felicita al magnate, al que define como “valiente”, y le propone abrir un diálogo nuclear Joe Biden asegura en su discurso que “uno no puede amar a su país solo cuando gana”

La elección de Trump se da en un momento muy sensible por las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio la razón a Trump respecto a la necesidad de elevar el gasto en Defensa, y dijo que los aliados europeos tendrán queincrementar la inversión más alla del 2% del PIB. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre, apeló a una Europa “fuerte y unida”.

Entretanto, Trump sondea “ministrables” y se prepara para esquivar la amenaza de la Justicia. Estudia proponer al magnate Elon Musk liderar una comisión de eficiencia gubernamental, y a Robert F. Kennedy Jr, sobrino del expresidente demócrata asesinado, un cargo en los departamentos de Sanidad y Alimentación. Este ha criticado las vacunas y ha dado voz a teorías conspirativas.También quiere aprovechar la inmunidad que le otorgará su llegada a la Casa Blanca para blindarse ante los procesos judiciales en su contra. El fiscal especial que le acusó de intentar revertir los resultados en las elecciones de 2020 habría iniciado conversaciones con Justicia para archivar el caso.El magnate insistió ayer en que el refuerzo de la frontera es una prioridad para él, y dijo haber hablado con 70 líderes mundiales tras su elección. Entre ellos están el presidente ruso, Vladímir Putin, que se mostró dispuesto a abrir negociaciones sobre desarme nuclear.

Biden, señalado por la derrota en las urnas de Harris

El aún presidente estadounidense, Joe Biden, prometió ayer garantizar una “transición pacífica y ordenada” para transferir el poder al republicano Donald Trump y buscó consolar a los demócratas asegurando que “EEUU va a estar bien”. Así se pronunció en su primera intervención desde que Trump derrotara a su vicepresidenta, Kamala Harris, en las elecciones del martes, en un discurso desde la Casa Blanca. Biden destacó la importancia de aceptar los resultados de las elecciones y aseveró que “uno no puede amar a su país solo cuando gana”. El mandatario usó la última parte de su discurso para enviar un mensaje a los demócratas apenados y preocupados por la victoria de Trump, reconociendo que su partido ha “perdido una batalla”, pero subrayando que eso no significa que estén “derrotados”. El de ayer fue probablemente uno de los discursos más difíciles para Biden, no solo porque tendrá que ceder el poder a Trump, a quien derrotó en 2020, sino también porque llega en un momento en que algunos miembros de su propio partido le están señalando como responsable de la derrota de Harris. A través de redes sociales, declaraciones a los medios y filtraciones, varias figuras del Partido Demócrata han criticado la decisión del mandatario de presentarse a la reelección, argumentando que esa candidatura bloqueó un proceso de primarias que habría permitido a Harris fortalecer su campaña.Una de las declaraciones más duras provino de Jim Manley, asistente del exlíder de la mayoría del Senado, Harry Reid, quien afirmó que la “arrogancia” de Biden de querer optar a la reelección posibilitó la victoria de Trump.

La Fed recorta los tipos un 0,25% pero deja en el aire su plan futuro

La Reserva Federal (Fed) anunció ayer una nueva bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de un cuarto de punto, la segunda caída consecutiva desde septiembre, que se produce dos días después de las elecciones que han dado la victoria al republicano Donald Trump. La tasa de referencia de los tipos se sitúa así en un rango del 4,5% al 4,75%. Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que el triunfo electoral de Trump no tendrán efecto a corto plazo en las decisiones sobre tipos de interés del regulador. Sin embargo, no se aventuró a hacer una valoración de cuales serán los efectos en la economía de las políticas de la nueva administración.

La acción climática a nivel global, en riesgo por el republicano

La victoria electoral de Donald Trump ha avivado la incertidumbre sobre el futuro de la acción climática mundial. Trump lleva mucho tiempo considerando el cambio climático como un “engaño”y arremetiendo contra las políticas tomadas por el actual mandatario, Joe Biden, en este sentido. Durante su campaña prometió reducir el gasto en energía verde, abandonar acuerdos internacionales vitales sobre el clima y provocar una nueva oleada de perforaciones para la búsqueda de petróleo y gas. Estas acciones, coinciden los expertos, podría poner en peligro la acción climática mundial, aunque estas podría seguir avanzando en los niveles estatal y local en EEUU.