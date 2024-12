Sánchez abre la puerta a un encuentro con Puigdemont como le ha exigido Junts

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, aseguró ayer que “no tiene inconveniente” en reunirse con los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Así lo afirmó durante una comparecencia desde Moncloa para hacer balance del año en la que insistió en su Ejecutivo será fiel a los compromisos adquiridos con sus socios. Para el presidente la sociedad catalana y la española han “pasado ya página” de los hechos relacionados con el procés y defendió la ley de amnistía como un mecanismo de “normalización”, porque “no podemos vivir mirando constantemente hacia el pasado”. En este sentido, dejó claro que para él una eventual reunión con Puigdemont no tiene por qué hacerse después de que el Tribunal Constitucional emita sentencia sobre su amnistía, porque para él la referencia es la aprobación de la norma en el Congreso. Y es que Sánchez necesita los votos de Junts y de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y el líder de los juntistas lleva exigiendo al jefe del Ejecutivo que acuda a Bruselas para mantener un encuentro con él como una de las condiciones para negociar estas cuentas públicas. Con respecto al acercamiento de posiciones entre PP y Junts para votar juntos en cuestiones económicas en el Congreso, el presidente le restó importancia afirmando que es una muestra más de la “normalización de la política que perseguía la amnistía”, y de que todos los actores políticos, también el independentismo, “están dentro” del arco político. En todo caso, criticó la “hipocresía” de los populares, que convocó a los ciudadanos a manifestarse contra una amnistía que “rompía España” y que ahora reivindican las coincidencias con Junts.

Sánchez también afirmó que tiene “absoluta confianza y tranquilidad” respecto a las diversas causas judiciales abiertas contra su entorno y contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Y es que según el presidente, estas causas son una muestra más de que el PP “ha renunciado a plantear un proyecto político” e intenta ganar “con ‘bulos’ lo que los votos no le dieron el 23-J”. En esta línea, defendió los logros obtenidos por el Ejecutivo en la legislatura, especialmente en el ámbito económico, frente a lo que describió como un “tornado de crispación” alentado por la “oposición destructiva” de populares y Vox. Y, pese a reconocer las limitaciones por la falta de mayorías consolidadas en el Congreso, aseveró que “va a agotar la legislatura”. Además, fijó la vivienda como una de las grandes asignaturas pendientes de cara al próximo año.

Sánchez hizo estas declaraciones tras celebrarse el último Consejo de Ministros del año, donde se aprobó, entre otras cosas, la desclasificación de la documentación de los ministerios de Defensa e Interior sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A, incluidos los documentos de las visitas del CNI al imán de Ripoll o la subida de las pensiones (más información en la página 26).

El PP avisa al presidente de “más causas judiciales”

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, respondió a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que, además del acto de conciliación al que está citado el próximo 12 de febrero por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el nuevo año puede traerle “más causas judiciales”. “De momento Sánchez ya se enfrenta a un proceso de responsabilidad civil por acusar públicamente a un ciudadano particular de delinquir. Veremos si todo se queda ahí o sus causas judiciales se irán incrementando durante el año 2025”, deslizó Tellado. En este contexto, en respuesta a las críticas de Sánchez que acusó al PP de basar su estrategia política en la desinformación, el popular replicó nombrando a Sánchez “rey de los bulos”. “Es una mentira con patas y es presidente por una gran mentira. Se presentó a una campaña electoral prometiendo una serie de cosas y ha hecho todo lo contrario. En bulos no le podemos ganar porque él tiene un máster en bulos y mentiras”, apostilló. Tellado defendió también los pactos entre su partido y Junts en materia fiscal y afirmó que la intención del PP es seguir alcanzando acuerdos con los de Carles Puigdemont en el Congreso sobre medidas que sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente aunque este acercamiento produzca “recelos”, sobre todo en el PSOE.Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, replicó al balance del presidente afirmando que “no hay sótano moral al que el Ejecutivo no haya descendido” y acusó a Sánchez de mentir.

Citados en el caso Gómez cargos de cinco empresas

El juez Juan Carlos Peinado ha citado el 22 de enero a representantes de las empresas Indra, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet y Telefónica, y de la Universidad Complutense de Madrid, como testigos en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El juez adopta esta decisión después de que Gómez negara irregularidades en la cátedra que codirigió en la Complutense.

Cesa el secretario de Comunicación después de 20 días

El Consejo de Ministros cesó ayer a Ion Antolín como secretario de Estado de Comunicación solo 20 días después de haber sido designado y le sustituirá en el puesto la periodista Lydia del Canto. Antolín, que deja el puesto por motivos de salud, estaba señalado por la UCO como uno de los cargos de Moncloa que accedieron al correo con datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Piden la dimisión de Torres por el caso Koldo

PP y Vox reclamaron ayer la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por sus presuntos vínculos con el ‘caso Koldo’, tras la publicación de unos mensajes que intercambió con el asesor del exministro José Luis Ábalos, tras pagar al conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, mascarillas por valor de doce millones. “Hoy dormiré mejor”, decía el ministro.