«Me siento muy bien acogido»

Salvador Batet es el nuevo mosén de Arbeca. Releva a Lluís Noguero en la parroquia y los feligreses están más que contentos con el nuevo sacerdote, que llega a Les Garrigues tras ser monje de Poblet

¿Cuándo llegó a Arbeca y de cuántas parroquias se ocupa?

El 3 de septiembre se hizo público mi nombramiento como rector de Arbeca y de ocho parroquias más de las comarcas de Les Garrigues y el Urgell por parte del arzobispo de Tarragona, Joan Planelles. Son Belianes, Maldà, Llorenç de Rocafort, Sant Martí de Maldà, Rocafort de Vallbona, Nalec, Els Omellons, L’Espluga Calba, y el Vilet. El 5 de septiembre llegué a Arbeca.

Tiene 42 años y ya ha sido monje de Poblet ¿qué le ha llevado a cambiar de destinación?

De muy joven me sentí llamado a dedicar mi vida a Dios y servir a los demás. A los 20 comencé mi vida como religioso, en febrero de 2003. En Poblet he podido hacer muchas cosas, pese a ser una vida de retiro en un monasterio. A los 39 años sopesé mi vida y sentí la necesidad de compartir mi fé con los otros haciendo de capellán y sirviendo a los demás más de tu a tu en una parroquia. Esto me llevó a solicitar a mi abad que me concediese un tiempo para dedicarme a ser cura de una parroquia y me lo concedió pactando con el obispo. He pasado medio año de esta excedencia haciendo de vicario en Falset y 7 parroquias del Priorat, dos años más como vicario de la parroquia de Sant Joan de Valls y 9 parroquias más del Alt Camp y el cuarto año de excedencia lo estreno como rector de Arbeca. Estoy muy contento por la gente que he encontrado y una tierra que poco a poco voy conociendo.

¿Cómo fue el primer contacto?

Intento ser yo mismo. Me encuentro muy bien cerca de la gente, sencillamente compartiendo con ellos el camino de la vida, riendo con ellos y llorando con ellos. Intento vivir el mensaje de Jesús y lo anuncio cuando tengo la oportunidad de interactuar. El rasgo principal de mi vida es vivir con sencillez y alegría de la fé y comunicarla. Intento ser próximo y saber escuchar siempre con sencillez.

¿Cuál es su actividad diaria? ¿Creo que tiene un apoyo especial?

Catequesis, formación de adultos, cursos, canto coral...Si, allí donde no puedo llegar como capellán me ayuda Concepció Motlló, de Arbeca. Trabajamos en equipo. Es una gran colaboradora y una gran ayuda! Tiene un nombramiento como laica en misión pastoral. Los domingos en las parroquias donde yo como capellán no puedo llegar ella hace la celebración de la palabra. Lleva grupos de catequesis y se ocupa de enfermos en casa y residencias. Para muchos pueblos pequeños la misa aún es un punto de encuentro y mucha gente mayor lo valora, se arregla y sale de casa para socializar y compartir la fe. Es importante no descuidar a los pueblos pequeños.

¿Se siente bien acogido?

Creo que sí y me lo demuestran de muchas maneras. Son gente integradora y me tienen en cuenta para muchas cosas del día a día local. También intento hacerme presente en la vida del pueblo tanto como puedo, comprando en los comercios, yendo al cine.. Me siento afortunado de lo que he encontrado en Arbeca y en estas parroquias.

¿Que motivó su vocación?

La vida cristiana vivida día a día en casa con mi familia en Igualada, y en la parroquia. El testimonio sencillo y cercano del mosén de mi parroquia y el apoyo de mis amigos.