Illa inicia la gira en defensa de la financiación singular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comenzado una gira para exponer el modelo de financiación singular a los presidentes de las comunidades, reuniéndose en Tenerife con el de Canarias, Fernando Clavijo. En una rueda de prensa tras el encuentro, Illa subrayó que España “no debe tener miedo de que a Catalunya le vaya bien”.

Ambos coincidieron en defender que es necesaria una “renovación” del sistema de financiación autonómica y remarcaron que se debe producir en un debate “sosegado, transparente, objetivo y hecho desde la reflexión y los contenidos numéricos y no la pasión y el ruido”. Eso sí, el mandatario canario manifestó que no aceptará acuerdos por la “puerta de atrás” y advirtió que si la propuesta de Catalunya implica salir del sistema de régimen común, eso supone romper el “principio de solidaridad”. Horas antes, Illa afirmó que la propuesta de financiación singular “no va contra nadie” y pidió no tener “miedo” a que a Catalunya le “vaya bien”. “La mejor España necesita de la mejor Catalunya” y viceversa”, aseguró.

La secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo, criticó esta gira asegurando que Illa “debería estar haciendo una gira integral por nuestro país”, con el objetivo de captar cuáles son las realidades y cuáles son los elementos más importantes a trabajar.