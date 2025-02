Trump reconoce que los aranceles “dolerán” en EEUU pero “merecerá el precio a pagar”

Donald Trump defiende su política arancelaria para anteponer los intereses de los estadounidenses. - EUROPA PRESS / CONTACTO / YURI GRIPAS - POOL VIA CNP

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció ayer que los aranceles que anunció el sábado a las importaciones de Canadá, México y China causarán “dolor” a EEUU, pero los justificó en que el resultado “merecerá el precio a pagar”. Trump firmó ayer tres órdenes ejecutivas con las que cumplía sus amenazas de imponer aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China, unas medidas que entrarán en vigor mañana martes y a las que se espera que estos países respondan con represalias comerciales. “¿Habrá algo de dolor” Sí, quizás (¡y quizás no!). Pero haremos EEUU grande de nuevo y todo merecerá el precio a pagar”, escribió el mandatario en mayúsculas en su red social Truth Social, e instó a sus tres mayores socios a “hacer su producto en EEUU y no habrá aranceles”. Trump, que dirigió su mensaje a un supuesto “lobby” globalista contra los aranceles, aseguró que EEUU “subvenciona” a otros países y que estos “pagan una pequeña fracción del costo que los estadounidenses pagan por los medicamentos y (productos) farmacéuticos”. Asimismo, volvió a reclamar la anexión de Canadá, y afirmó que Estados Unidos no necesita los recursos ni productos de su vecino y que, sin ese “subsidio”, “dejará de existir como un país viable”.

El mandatario insistió además en que EEUU tiene “grandes déficits” con Canadá, México y China, que estos permiten la entrada de “delincuencia” y “drogas venenosas”, y agregó que es hora de dejar de ser “el país estúpido”.

Los aranceles de Trump amenazan con llevar a EEUU a una guerra comercial a tres bandas, pues los tres países afectados han hecho caso omiso a las advertencias de Trump de que aumentará sus gravámenes si tomaban represalias.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que el país impondrá aranceles del 25% sobre importaciones estadounidenses por un valor de hasta 155.000 millones de dólares canadienses, como respuesta a la ofensiva del dirigente republicano, y pidió a sus ciudadanos primar la compra de productos locales y boicotear los estadounidenses. La presidenta de México, Claudia Shienbaum, adelantó “medidas arancelarias y no arancelarias” en defensa de los intereses mexicanos.

China, por su lado, anunció que interpondrá una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la ofensiva arancelaria de Donald Trump.

Preocupación por la repercusión en la economía mundial

La ministra del Interior de Reino Unido, Yvette Cooper, avisó ayer que los nuevos aranceles declarados Donald Trump, contra China, México y Canadá tendrán un “impacto realmente perjudicial” en la economía global. Igualmente, el ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, se declaró preocupado por la imposición de aranceles, por lo que el siguiente paso a tomar será el de “examinar de cerca cómo va a impactar a Japón”.Mientras, el canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió sobre los efectos que podrían traer aparejados los aranceles en el comercio mundial y abogó por el aperturismo económico como respuesta.Desde Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su homólogo estadounidense “restablecerá el orden” mundial “con rapidez” y acabará sometiendo sin problemas a las “élites europeas” que han intentado boicotear su retorno a la Casa Blanca.