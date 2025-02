El apoyo al envío de tropas de paz a Ucrania divide a los principales líderes europeos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los líderes de Francia, España, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca y Reino Unido se reunieron ayer de urgencia en París junto con representantes de la Unión Europea y de la OTAN para tomar una postura conjunta en torno a las negociaciones de paz en Ucrania, después de que Estados Unidos y Rusia hayan decidido dejar fuera a los países europeos. Uno de los puntos principales de la cumbre era el del posible envío de soldados a Ucrania en misión de paz, una idea que ya lanzó hace unos meses el presidente francés, Emmanuel Macron, pero desechada por sus socios en ese momento. La presencia de los soldados europeos en Ucrania debería facilitar que el hipotético acuerdo que permita detener la guerra sea respetado. Además, dificultaría una nueva ofensiva de Rusia, que debería agredir a tropas europeas si decidiera reactivar el conflicto. Sin embargo, no lograron un acuerdo en este punto.

Estados Unidos ya ha avisado de que si Rusia atacara a estas tropas de paz europeas no podría invocarse el artículo 5 del tratado de la OTAN, según el cual la Alianza debe intervenir en caso de agresión a uno de sus miembros. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ya se mostró dispuesto a enviar soldados británicos a Ucrania “si es necesario”. Sin embargo, países como España, Alemania y Polonia desecharon esas opción por ser muy prematura.

Las empresas europeas de defensa subieron ayer con fuerza en la bolsa ante un aumento del gasto de la UE

Todos los líderes que hablaron tras salir del encuentro en el Elíseo coincidieron en que cualquier acuerdo debe implicar a Ucrania y debe ser duradero, para que no incite a Rusia a volver a las andadas en el futuro.

Otro de los puntos importantes de la reunión fue el del aumento del porcentaje del PIB que los países europeos destinan a defensa, una exigencia constante por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Necesitamos una mentalidad de urgencia, necesitamos un impulso en defensa”, recalcó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogó por una flexibilización de las normas fiscales, aunque incidió en que, más allá de los esfuerzos nacionales, la nueva estrategia de defensa europea debe venir de la mano de otros mecanismos mancomunados para financiar las inversiones necesarias.

Ayer, las empresas europeas del sector de la defensa, incluida la española Indra, subieron con fuerza en bolsa, en un contexto en el que la UE ha propuesto que se suspendan las reglas fiscales para permitir más gasto en defensa, y mientras se inician las negociaciones de paz.

Los ministros de Economía de la eurozona (el Eurogrupo) abordaron ayer el impacto de las amenazas comerciales del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las consecuencias que esto puede tener sobre su objetivo de domar la inflación, ya que podría entorpecer su aspiración de reducirla al 2% en 2025.

En España, el déficit comercial con Estados Unidos se elevó en el año 2024 un 7%, hasta alcanzar 10.013,5 millones de euros, lo que deja un escenario menos desfavorable de cara a la amenaza de aranceles anunciada por Trump.

De acuerdo con los datos publicados ayer por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de España a EEUU se situaron en 18.179,1 millones de euros, lo que supone una caída del 3,8% respecto al año 2023, mientras que las importaciones descendieron un ligero 0,3%, hasta los 28.192,6 millones de euros.

A su llegada a la reunión del Eurogrupo, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió la necesidad de mantener las tasas a las grandes empresas tecnológicas, la denominada “tasa Google” para garantizar la justicia tributaria pese a la amenaza de EEUU de imponer aranceles a los países que graven a las empresas estadounidenses.

Mientras, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, alertó del riesgo que representan para la economía del país los aranceles que pretende imponer la segunda Administración Trump, puesto que podrían restar 1,5 puntos del crecimiento hasta 2027.

Rusia y EEUU buscan en Riad la paz al margen de Europa

Los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguéi Lavrov, y EEUU, Marco Rubio, abrirán hoy martes en Riad, capital saudí, las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales y poner las bases para un arreglo pacífico a la guerra en Ucrania.Si Estados Unidos dejó claro en la Conferencia de Múnich, celebrada la semana pasada, que los países europeos no participarán en las negociaciones, Moscú hace mucho tiempo que mantiene esa postura y como argumento esgrime el incumplimiento hace diez años de los Acuerdos de Minsk por parte de Kyiv, Berlín y París.Las negociaciones transcurrirán con el telón de fondo de una posible reunión entre los jefes del Kremlin, Vladímir Putin, y la Casa Blanca, Donald Trump. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que no reconocerá las conclusiones de esta reunión entre EEUU y Rusia, un encuentro al que no ha sido invitado Ucrania.