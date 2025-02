Hacienda asegura que si el SMI no tributa quedará “tocado de muerte”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministerio de Hacienda se mantiene firme en su pugna con el de Trabajo a cuenta de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional a raíz del incremento aprobado para este año y desde el departamento que dirige María Jesús Montero avisan de que si se le exime del IRPF, como reclaman sus socios de Sumar, el SMI quedaría estancado y “tocado de muerte”. Y es que no hacerlo, argumentan, obligaría a no subir más este índice –que ahora se ha fijado en los 1.184 euros mensuales por catorce pagas– . Su tesis es que el SMI tiene que seguir subiendo, pero que no puede hacerse a costa de la recaudación. También hicieron hincapié en que los perceptores del SMI sólo tendrán que tributar un 1,6% sobre la totalidad de sus ingresos. Desde Hacienda no hablan, por ahora, de vías intermedias para intentar llegar a un punto de encuentro con los de Yolanda Díaz y con el resto de aliados parlamentarios que, al igual que el PP, están en contra de que el SMI empiece a tributar. Por ahora, las proposiciones de ley registradas por Sumar, los populares y Podemos para que todo siga como hasta ahora han sido enviadas al Ejecutivo para que decida si hace uso de su facultad de veto.

Mientras, durante la sesión de control en el Congreso, Montero defendió que la propuesta de algunas formaciones de eximir de tributación el nuevo salario mínimo implicaría “recortar la recaudación” con la que se financia el Estado del bienestar. Ante esto, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, le espetó que “la banca Montero siempre gana”, a lo que la vicepresidenta respondió que los salarios equivalentes al nuevo SMI pagaban 839 euros en IRPF cuando gobernaba el PP y ahora el 80% de ellos no tendrá que abonar nada.

Reproches entre Sánchez y Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó ayer en el Congreso contra el Gobierno por las okupaciones de viviendas en España y por “saquear” a los trabajadores tras subir “97 veces los impuestos” y ahora buscar que tribute el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Frente a ello, el presidente Pedro Sánchez le respondió que España “lidera el crecimiento económico en Europa” y atacó al PP con el “caso Bárcenas” y “la mala gestión que hizo de las residencias de mayores” en pandemia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Nogueras exige un salario más alto para los catalanes

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reclamó ayer el salario mínimo interprofesional (SMI) sea más alto en Catalunya que en el resto de España por el elevado coste de la vida. “¿Por qué el SMI tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto? ¿Por qué no tener en cuenta eso? Si no lo hacen, empobrecen cada día un poco más a las personas que viven en Catalunya”, aseveró.