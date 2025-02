Israel retrasa la liberación de 620 presos palestinos y Hamás no quiere negociar

Israel no liberó el sábado a los 620 presos palestinos previstos.

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Israel incumplió su compromiso de liberar el sábado a 620 presos y detenidos palestinos, entre ellos 24 mujeres y niños, después de que Hamás hubiera entregado a 8 rehenes israelíes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada del domingo que retrasaba la liberación hasta que Hamás se comprometa a liberar a más rehenes “y sin ceremonias degradantes”. Israel critica que obligue a los israelíes, tras unos 16 meses de cautiverio, a subir a un estrado, donde suelen saludar al público gazatí y deben dar un discurso.

Por su parte, el líder de Hamás, Mahmoud Mardawi, replicó que no retomarán las negociaciones con Israel para la segunda fase del alto el fuego si no liberan antes a los más de 600 presos palestinos. “Hamás no aceptará hablar con Israel a través de mediadores antes de comprometerse a liberar a los prisioneros acordados”, subrayó , Además, pidió a los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) que obliguen a Israel a cumplir los términos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel. Asimismo, Netanyahu advirtió después que las fuerzas armadas israelíes están preparadas para retomar el “combate intensivo” en la Franja de Gaza e incluso tienen preparados los “planes operativos”.