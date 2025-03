Los líderes europeos alumbran una coalición de cara a la paz en Ucrania

La foto de familia de los líderes reunidos en Londres. - EFE/EPA/CHRISTOPHE ENA / POOL MAXPPP OUT

El primer ministro británico, Keir Starmer, anfitrión de los líderes europeos y de canadá, entre ellos el español Pedro Sánchez, reunidos ayer en Londres, anunció la formación de una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y a ser garantes de la paz. “Vamos a desarrollar una coalición de (países) dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, que será presentado a Estados Unidos, y a ser garantes de la paz”, explicó Starmer tras el encuentro.

Además, acordaron mantener la ayuda militar e incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

Reino Unido, Francia y otros países trabajan ya en un plan para acabar con la violencia en Ucrania. De hecho, Starmer explicó que ya ha tratado los detalles del plan con el presidente de EEUU, Donald Trump.

“El objetivo de la reunión era unir a los aliados europeos en esto. Nuestra posición inicial debe ser poner a Ucrania en la posición más fuerte posible”, argumentó Starmer. Además, se refirió a las “garantías” necesarias para evitar “más conflictos”.

Starmer reveló además que destinarán 1.600 millones de libras para la adquisición de 5.000 misiles de defensa antiaérea para Ucrania. Esta cifra se suma a los 2.200 millones de libras anunciados el sábado y respaldados por un préstamo sobre fondos embargados a Rusia.

Por otra parte, Starmer rechazó que EEUU “no sea un socio fiable” y recordó su apoyo “desde hace muchas décadas”.

Tras esta cita, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la necesidad de “rearmar urgentemente” no solo a Ucrania sino también a Europa.

“A diferencia de EEUU, Europa quiere continuar la guerra”

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se pronunció ayer radicalmente en contra del posible despliegue de fuerzas militares europeas en territorio ucraniano, como barajan desde hace tiempo el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, al asegurar que esta decisión representaría una nueva “incitación” a la guerra en Europa.

Afirmó que, a diferencia del Gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos quieren la continuación de la guerra, en una entrevista publicada por el grupo mediático castrense Krásnaya Zvezdá.

EEUU: “ Zelenski debería irse si no firma el acuerdo de tierras raras”

El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Mike Waltz, afirmó ayer que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debería dejar el cargo si finalmente no va a firmar el acuerdo para la explotación de tierras raras negociado con Washington y si no accede a terminar la guerra con Rusia. “Necesitamos un líder que pueda tratar con nosotros, que pueda pactar con los rusos y poner fin a esta guerra”, afirmó Waltz en declaraciones a la CNN. “Parece que los motivos personales o políticos del presidente Zelenski no incluyen el final de la guerra en su país, así que creo que tenemos un verdadero problema entre manos”, argumentó. Waltz se refirió también a la discusión mantenida el viernes en la Casa Blanca entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump. “Entrar en el Despacho Oval con ese lenguaje corporal, negando con la cabeza y de brazos cruzados es una falta de respeto”, opinó.

Asimismo, dijo que “Rusia deberá dar garantías de seguridad y hacer concesiones territoriales”, mientras que Europa “deberá asumir el liderazgo en términos de garantías de seguridad”.