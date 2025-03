Rusia intensifica la ofensiva en Ucrania tras retirar Trump la ayuda militar a Zelenski

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Varios ataques lanzados por Rusia en las regiones ucranianas de Donetsk y Járkov durante la madrugada del viernes al sábado dejaron al menos 14 muertos y más de 50 heridos, en la que fue la jornada más mortífera en el país desde hace meses. El lugar donde se produjeron más bajas fue en la ciudad oriental de Dobropillia, donde al menos 11 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas, entre ellas 5 niños, en una ofensiva lanzada con misiles y aviones no tripulados. Las autoridades ucranianas explicaron que se trató de un doble ataque. “Mientras los servicios extinguían el incendio, los ocupantes atacaron nuevamente dañando el camión de bomberos en un nuevo bombardeo”, aseguraron. Poco después, el servicio de Emergencias ucraniano informó de otros tres fallecidos por ataques rusos en la región de Járkov, en la frontera noroeste del país con Rusia. El bombardeo, efectuado con drones, fue dirigido contra una planta procesadora de carne.

Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania después de que EEUU dijera basta a enviarle más armamento y suspendiera el intercambio de Inteligencia, en el marco de las presiones que la Administración que el presidente Donald Trump está llevando a cabo para iniciar una negociación con Moscú. Y a pesar de que el viernes el propio mandatario amenazara al Kremlin con la imposición de sanciones “a gran escala” para forzar el acuerdo para un alto el fuego y una paz definitiva.

Estas maniobras también sirven a Rusia para mostrar su músculo militar como respuesta a la ofensiva diplomática de europea, que incluye un programa de rearme y conversaciones sobre disuasión nuclear. “Rusia no cederá. No necesitamos nada que no nos pertenezca, pero lo nuestro no se lo daremos a nadie”, dijo Vladímir Putin.

Irán rechaza la llamada de EEUU a negociar su programa nuclear

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó ayer que no aceptará las demandas de países “prepotentes” que insisten en negociar, un día después de que el presidente estadounidense, Donad Trump, anunciase que le había enviado una carta en la que le instaba a dialogar sobre su programa nuclear. “La insistencia de algunos gobiernos prepotentes en entablar negociaciones no tiene como objetivo resolver los problemas, sino más bien avasallar e imponer sus demandas”, dijo Jameneí en una aparente referencia a las llamadas de Trump a negociar.

Kyiv y Bruselas afirman que Putin demuestra que no quiere la paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció ayer que los ataques nocturnos efectuados por Rusia contra las regiones de Donetsk y Járkov son un claro indicador de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene intención alguna de comenzar una negociación de paz con su país.En terminos similares se expresó la alta representante de política exterior y seguridad común de la Unión Europea, Kaja Kallas. “Los misiles rusos siguen cayendo sin cesar sobre Ucrania, provocando más muertes y más destrucción. Una vez más, Putin demuestra que no le interesa la paz”, denunció a través de X, que concluyó haciendo un llamamiento al incremento de la ayuda militar a Ucrania. “Debemos aumentar nuestro apoyo militar; de lo contrario, más civiles pagarán el precio más alto”, avisó.