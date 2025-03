“Un arancel del 200% obligaría al vino de Lleida a retirarse de EEUU”

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Las amenazas diarias del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles a determinados productos o países han llegado al sector del vino y bebidas alcohólicas de la UE. En concreto, ha amenazado con la imposición de una tasa del 200%.

El presidente de la Denominación de Origen Costers del Segre, Tomàs Cusiné, afirma que, de ser así “obligaría a la retirada del vino de Lleida del mercado estadounidense, porque dejaría de ser competitivo”. “No puedes triplicar tu precio de venta al público de un día para otro de esta manera, quedarías fuera del mercado”, añadió.

Con todo, pone en duda que la Administración Trump acabe imponiendo este arancel del 200% y considera que acabará o retirando la amenaza o bien reduciéndola. “Ha amenazado a Canadá y México desde que accedió a la Casa Blanca y esas amenazas no se han concretado de momento y creo que en esta ocasión ocurrirá lo mismo”, afirmó. Sin embargo, no descarta que Trump pueda decidir aumentar los aranceles a los caldos europeos con una tasa, por ejemplo, del 25%. “Los vinos de Lleida seguirían siendo competitivos en general. Una botella podría pasar en el lineal de los 30 a los 40 dólares y podríamos competir, por ejemplo, con los franceses”, valoró. En todo caso, insiste en que aúnn no se puede hacer un análisis de cómo afectaría al sector hasta que no se conozca la decisión real de Trump.

La confianza de los consumidores de EEUU se hunde a mínimos de 2022

La confianza de los consumidores de EEUU ha registrado en el mes de marzo una fuerte caída respecto del mes anterior, según el dato preliminar del índice elaborado por la Universidad de Michigan, que acumula tres meses consecutivos a la baja, situándose en 57,9 puntos, su peor lectura desde noviembre de 2022, ante un elevado grado de incertidumbre, atribuido en parte a las “frecuentes fluctuaciones en las políticas económicas”. En el mes de marzo, el dato de confianza económica se hundió un 11% respecto del nivel de febrero.