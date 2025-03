Guerra abierta entre Esquerra y Junts por Rodalies y las okupaciones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián desató ayer una nueva polémica con Junts tras responder a un mensaje en del juntistas Josep Maria Cruset con un emoticono de una rata. Posteriormente, el diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases le replicó que es un “indocumentado sin estudios ni conocimiento que en su vida no ha terminado un libro”.

El republicano había respondido a Cruset después de que este celebrara la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de la formación para agilizar los desahucios y desalojar ‘okupas’ en un plazo de 48 horas.

“Ratas, piojos, escarabajos, buitres... la especie de animales que los nazis utilizaban para deshumanizar a los judíos antes del Holocausto. Los hutus se referían a los tutsi como escarabajos que era necesario eliminar para anticipar el genocidio”, expresó Dalmases en el mensaje de respuesta a Rufián.

Según el diputado de Junts, Rufián recurre a la peor política: “La de los totalitarismos sin razón que llevan a la destrucción”, apuntó. “También la suya: por ello perdió el 50 por ciento de los votos en las últimas elecciones y sigue de mal en peor”, añadió.

El enfrentamiento no quedó ahí sino que continuó con la polémica del mal estado del servicio de Rodalies en Catalunya. En este caso, Rufián cargó contra Junts al que recriminó que coloque a sus “amiguetes” en el Consejo de Administración de Renfe, pero luego no quieran dar ruedas de prensa en el Congreso con la bandera española de fondo.

El dirigente republicano, preguntado por la polémica tras las criticas de los de Carles Puigdemont a su publicación en la red social X aseguró que era “una respuesta” a una agresión anterior de este y tildó la actitud de Junts de “vergüenza”.

Nogueras carga contra la “insolidaridad histórica” de Madrid

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió ayer el reparto de menores migrantes pactado con el Gobierno y acusó a comunidades como Madrid o Aragón de haber mantenido una “insolidaridad histórica” en este ámbito. Según la dirigente independentista, el nuevo decreto corrige una “desigualdad estructural” que ha perjudicado a Catalunya durante años. “Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Hay unas plazas estructurales asignadas a cada comunidad autónoma y estas plazas se asignan a través de unos criterios y Catalunya siempre ha estado muy por encima de las plazas que tiene”, explicó. Asimismo, la dirigente juntista añadió que el acuerdo es “temporal” y que se podrá revisar dentro de un año en función del “contexto”. “Quizás dentro de un año estaremos peor y habrá que revisar criterios. La situación es cambiante y no tiene ningún sentido que haya una norma estática”, argumentó Nogueras.

Mientras, los Gobiernos autonómicos de distintos colores presumieron de su solidaridad hacia los menores migrantes y atacaron el pacto para su distribución territorial alcanzado con la formación de Carles Puigdemont. En medio del aluvión de quejas expresadas por las comunidades del PP desde que el Gobierno aprobó el Real decreto-ley para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes, fue un presidente socialista el que ayer avisó de que no admitirá lecciones de solidaridad de quienes pactan con un “supremacista identitario” como Carles Puigdemont. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no adelantó si presentará un recurso como el que ya anunciaron gobiernos autonómicos del PP, opinó que con el pacto migratorio con Junts, que es “cualquier cosa menos progresista”, “se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado” en este ámbito.Los criterios para el reparto deberán aprobarse en la Conferencia Sectorial de Infancia en un plazo de tres meses, antes del 20 de junio. No obstante, si no se consigue la unanimidad, estos criterios se regularán conforme establece el Real-Decreto Ley aprobado.

Enésimo rifirrafe entre Feijóo y Sánchez en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer en el Congreso al jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “usar” Telefónica para “extorsionar a los medios de comunicación”, después de la reunión que en febrero mantuvo en París el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que tiene participación en Prisa. En su turno, el presidente obvió este asunto y le atacó con la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. “Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha”, espetó.