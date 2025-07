Francia y Reino Unido enviarán a Ucrania una misión para el despliegue tras el alto el fuego

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una nueva cumbre en París avanzó ayer en la definición de una posible fuerza de paz para Ucrania, dentro del objetivo de una treintena de países europeos, Canadá y Australia, de reforzar la posición negociadora de Kiev frente a Rusia. La reunión de la llamada ‘coalición de voluntarios’, auspiciada por París y Londres, dio un paso más con el anuncio del envío a Ucrania de una misión militar franco-británica para comenzar a estudiar posibles modalidades de despliegue. El encuentro coincidió también en mantener las sanciones económicas a Rusia hasta que se alcance la paz, así como en continuar el apoyo militar y político a Ucrania para que esté en la mejor posición negociadora ante Moscú.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció que “no hay unanimidad” entre los países reunidos ayer en París, entre los que se encontraba España, respecto a su participación en esa fuerza, unos porque “no tienen la capacidad” y otros porque no tienen consenso político interno. Aún así, dejó claro que esa unanimidad “no es necesaria” para que salga adelante. También dejó claro que “desea” el apoyo de EEUU a esta fuerza de paz y, aunque habló por teléfono con el presidente Donald Trump antes de la cumbre del Elíseo, no precisó si trató con él este punto específico.

El primer ministro británico, Keir Starmer, evitó dar “una fecha límite estricta” a ese despliegue, pero estimó que sería necesario que “se desarrolle en días y semanas, no en meses y más meses”. Tanto Macron como Starmer insistieron en que se trataría de una fuerza de mantenimiento de la paz y con el único objetivo de disuadir a Rusia de un nuevo ataque sobre Ucrania. Fuentes diplomáticas británicas indicaron previamente que el contingente aliado contaría con unos 20.000 soldados y se limitaría a proteger infraestructuras estratégicas.

Entretanto, el ministerio de Defensa de Rusia acusó por segundo día consecutivo a Ucrania de violar la tregua energética anunciada tras las negociaciones mantenidas esta semana con Estados Unidos en Riad.

Todo mientras la cumbre sobre Ucrania en París descartó levantar sanciones a Rusia.

Albares pide no inquietar con el kit de supervivencia

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo ayer que no hay que “inquietar inútilmente” a los ciudadanos después de que la Comisión Europea haya presentado una propuesta para que se doten de un kit de supervivencia para 72 horas. Aseguró que actualmente no hay ninguna amenaza para la soberanía de España y “nadie se está preparando para ninguna guerra”.En una entrevista en La 1, esgrimió que los documentos que presenta Bruselas, como el relativo al kit de supervivencia, es “una especie de punto intermedio de consenso de las distintas culturas de seguridad” de los Estados miembro. “En algunos países del este y del norte de Europa este tipo de ejercicios de preparación son habituales y están en su cultura de seguridad, no así en España”, dijo.

Zelenski urge un plan claro y el Kremlin dice que se salta la tregua

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió a sus socios europeos desarrollar cuanto antes un “plan claro” para el despliegue efectivo de tropas en su país.