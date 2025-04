Fin a las restricciones por sequía en el Ter-Llobregat

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, anunció ayer que, tras 56 meses de sequía, las últimas lluvias permiten levantar las restricciones al consumo de agua en el sistema Ter Llobregat, que abastece a 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y Girona, donde viven seis millones de personas, y también a seis ubicados en la comarca del Solsonès (Solsona, Riner, Clariana de Cardener, Navès, Olius y Pinós). En una comparecencia desde el pantano de Sau, la consellera afirmó que el nivel de los embalses de las cuencas internas, por encima del 63%, nivel que no se habían registrado desde diciembre de 2021, permite que el sistema Ter Llobregat, el más grande de Catalunya, pase de la fase de alerta a la de prealerta. Si bien aún no es la fase de normalidad, el paso a prealerta permite levantar las restricciones de consumo de agua para riego y usos urbanos, al tiempo que no se modifican los caudales ambientales. La fase de prealerta solo contempla medidas preventivas, como activar recursos de agua no convencionales, incrementar la desalinización y estudiar medidas de ahorro, pero no implica restricciones al agua.

Paneque anunció también cambios de estado en otras unidades de explotación de las cuencas internas, ambas en Girona: el acuífero Baix Ter, que pasa a normalidad, y el Fluvià Muga, que avanza de excepcionalidad a alerta.