Relevo del representante del Govern en la Catalunya Nord

El Govern aprobó ayer relevar al hasta ahora director de la Casa de la Generalitat en Perpinyà, Christopher Person, después de que este cesara por petición propia del cargo alegando “motivos personales”. Será sustituido por Albert Piñeira, que fuera alcalde de Puigcerdà entre 2011 y 2023 y vinculado a Junts.

Este movimiento llega después de la polémica generada por Person durante una intervención en el Parlament el pasado mes de marzo, en la que se negó a referirse al territorio como “Catalunya Nord” alegando “neutralidad institucional” y se refirió a él como Pirineos Orientales, como lo denomina el departamento administrativo francés. Esto motivo que parte de la oposición y entidades catalanas del sur de Francia pidieran su cese.

Durante la rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, no quiso concretar los motivos del relevo en la Casa, que fue creada en el año 2003, ni vincularlos a las polémicas declaraciones de Person, quien también afirmó durante su intervención en la Cámara catalana que “Rosselló tampoco es una denominación oficial del Estado francés”. La portavoz se limitó a decir que Person “ha trasladado una serie de cuestiones personales que le recomiendan acabar la etapa al frente de la Casa de la Generalitat” y le agradeció el trabajo realizado en la institución en los últimos meses. Sobre su labor, destacó especialmente “el apoyo” en la Bressola. Con todo, Paneque insistió en que el Govern no tiene “ningún problema” con la denominación Catalunya del Nord. Aseguró que la nomenclatura “no es anecdótica” pero remarcó que el Govern en lo que piensa es “al fortalecer la lengua catalana, la cultura y las relaciones transfronterizas”. “No me parece menor, pero no nos distraeremos por el ruido que se genere en un debate parlamentario”, aseveró.

Al ser preguntada si habló con Junts del nombramiento de Piñeira, Paneque puso en valor toda su trayectoria institucional y sus conocimientos. “Hará un buen trabajo”, concluyó.