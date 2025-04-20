Irán y EEUU avanzan en la negociación nuclear con más reuniones técnicas

El ministro iraní de Exteriores con su homólogo italiano. - EFE/ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES IRANÍ

Irán y Estados Unidos acordaron ayer avanzar a la siguiente fase de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en la reunión indirecta mantenida en Roma.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, mantuvieron negociaciones indirectas de cuatro horas en Roma, mediadas por el jefe de la diplomacia omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, en el segundo encuentro de este tipo entre los dos países.

El jefe de la diplomacia iraní consideró que se ha logrado llegar a un “mejor entendimiento” con su contraparte estadounidense, lo que permite “avanzar a las siguientes etapas” con reuniones técnicas entre expertos el miércoles en Omán.

Araqchí aseguró que durante las conversaciones celebradas ayer solo se trataron cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní, lo que dejaría fuera la cuestión de los misiles balísticos del país persa, así como su apoyo a grupos regionales como los hutíes del Yemen o los libaneses de Hizbulá.

El régimen de Teherán considera como una línea roja todas las cuestiones que estén relacionadas con su capacidad nuclear, lo que incluye el desmantelamiento de su programa atómico o el enriquecimiento de uranio.