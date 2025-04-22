Adiós al papa de los pobres

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Francisco, el papa de los pobres, falleció ayer a los 88 años debido a un ictus cerebral en su residencia de la Casa Santa Marta, causando un gran pesar y estupor entre los fieles, que la víspera lo habían visto recorrer la plaza de San Pedro del Vaticano en su papamóvil. “Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció el camarlengo, el cardenal Kevin J. Farrell.

La muerte del pontífice, tras haber superado una larga hospitalización de 38 días y dos crisis que pusieron su vida en peligro, llegó cuando menos se esperaba, en su convalecencia. Francisco estuvo ausente en todos los ritos de la Semana Santa, pero hizo algunas apariciones sorpresa, como la del domingo, cuando se presentó en el balcón de la logia central de la fachada para la bendición Urbi et Orbi. Horas antes había recibido al vicepresidente de EEUU, JD Vance, en su residencia.

El argentino Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa no europeo y jesuita elegido para el cargo, el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, lo que provocó que dos papas convivieran en el Vaticano durante casi 10 años. Bergolio, que eligió el nombre de Francisco después de que el cardenal brasileño Hummes le dijese “acuérdate de los pobres”, destacó en su primer discurso la idea de una Iglesia más humilde y desde entonces todos sus esfuerzos se centraron en reformar la Santa Sede, quitar privilegios a los cardenales y hacer más transparentes sus finanzas, lo que le creó más de un enemigo dentro de la institución. Durante sus poco más de 12 años de pontificado, intentó cambiar los mecanismos de una Iglesia demasiado centralizada en la Curia romana, atajar sus abusos y modificar su lenguaje para hablar de misericordia y de los últimos. La Iglesia con Francisco también ha empezado a hablar de acogida a los homosexuales y a los divorciados vueltos a casar, algo que hace algunos años era impensable. Esto también provocó que tuviera que lidiar con el área más ultraconservadora de la Iglesia, que mostró sin ningún reparo su oposición al pontífice. Durante su papado, visitó 66 países y tocó cuatro continentes, pero nunca viajó a España, ni a su Argentina natal, aunque siempre dijo que lo haría.

Francisco, que quiere ser enterrado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, fuera del Vaticano, simplificó en noviembre el ritual de los funerales pontificios eliminando, entre otras, la tradición de los tres ataúdes, el catafalco o el báculo papal. El suyo deberá llevarse a cabo entre el viernes y el domingo. Antes de esto, su cuerpo será traslado a la basílica Vaticano, previsiblemente mañana, donde se expondrá a féretro abierto para el homenaje de todos los fieles. El camarlengo tomará las riendas del Vaticano hasta que haya un nuevo papa.