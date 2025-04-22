El funeral del papa Francisco será este sábado en la plaza de San Pedro

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El funeral del papa Francisco tendrá lugar este sábado a las 10.00 horas en las escaleras de la basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro, según ha informado el Vaticano. La liturgia fúnebre la presidirá el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Después tendrá lugar 'Ultima commendatio et valedictio' (Último elogio y despido) y posteriormente el ataúd con los restos del papa Francisco se llevará primero a la basílica de San Pedro y desde allí a la de Santa Maria la Mayor, donde será enterrado. En el funeral, podrán concelebrar los patriarcas, los cardenales, los arzobispos, los obispos y presbíteros.