La Catedral de Lleida celebrará una misa el próximo martes y la de Solsona, el 4 de mayo

La Catedral de Lleida celebrará una misa por el papa Francisco el próximo martes 29 de abril a las 19.00 horas y la de Solsona hará lo mismo el próximo 4 de mayo. Así lo anunciaron los obispados ayer, un día después de la muerte del pontífice a los 88 años. En un comunicado, el obispo Salvador Giménez informó de que había firmado un decreto en el que declara una semana de duelo, hasta el próximo martes, cuando se celebre la misa en la Catedral. Asimismo, pidió que las celebraciones eucarísticas que se hagan hasta el funeral del pontífice, el sábado, incluyan plegarias por su alma además de animar a organizar actos de devoción. Antes del funeral del sábado, las campanas de la Seu Vella repicarán y también lo harán antes de la misa del próximo martes. Asimismo, el obispado de Lleida colocará hoy un libro de condolencias en la Catedral de la ciudad para que los ciudadanos puedan expresar su pésame y agradecimiento a Francisco. Se retirará el martes.

En declaraciones a SEGRE, Salvador Giménez destacó ayer la “sorpresa y la tristeza de los cristianos” tras la muerte del papa después de un día de actividad. “Parecía que, a pesar de su delicada salud, podría estar mejorando”, señaló. Tras destacar el legado del pontífice, en el que remarcó que “hizo una Iglesia acogedora para todos”, señaló que su sucesor “intentará hacer lo mejor” para todos. También admitió “incertidumbre” sobre su permanencia en el obispado, ya que en 2023 envió la correspondiente carta al papa para informarle de que había cumplido 75 años, edad de jubilación, para que el Vaticano iniciase el proceso para buscarle sustituto. “No sé si esto se frenará o seguirá su curso”, dijo. Por otra parte, las banderas oficiales ondeaban ayer a media asta en ayuntamientos como el de Fraga por los tres días de luto.

Novell se despide del papa: “Santidad, rece por nosotros”

El exobispo de Solsona Xavier Novell se despidió ayer, a través de las redes sociales, del papa Francisco, al que agradeció cómo lo había acogido, escuchado y acompañado tras su renuncia del cargo para casarse con Sílvia Caballol. A través de la cuenta de Instagram de su esposa, Novell publicó un audio en el que explicó que el papa solía despedirse de él por carta dándole recuerdos para su esposa y sus dos hijas. “Me decía: Rece por mí, y hoy yo le digo, Santidad, rece por nosotros”, aseguró.