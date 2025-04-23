Sánchez anuncia 10.471 millones para Defensa sin tocar gasto social

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una inversión adicional de 10.471 millones de euros para seguridad y defensa para llegar este año al objetivo de destinar el 2% del PIB a esa partida, un plan que no fue bien recibido ni por sus socios de Gobierno ni los de investidura y tampoco por parte de la oposición.

En una comparecencia ante la prensa, Sánchez prometió que se hará “sin tocar ni un céntimo del Estado del bienestar”, sin subir los impuestos y sin incrementar el déficit o el endeudamiento. Según detalló, el grueso de la financiación va a proceder de tres fuentes: la reordenación de algunas partidas de los fondos europeos, como la destinada a la ciberseguridad; de los ahorros generados por la “gestión rigurosa” que ha hecho el Gobierno de coalición y los buenos datos económicos; y del margen que dan ciertas partidas que se incluyeron en los presupuestos de 2023 y que ya no se necesitan.

El primer pilar del plan, que concentrará el 35% del gasto, tendrá como objetivo aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas y mejorar sus condiciones laborales y su equipamiento. El programa incluye también la elaboración, fabricación y adquisición de nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad; la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión, capítulo al que se destinará el 19% de la inversión; y el refuerzo de las capacidades duales de las fuerzas armadas para ayudar también en emergencias y desastres naturales (17%). El quinto pilar del plan irá destinado a mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz en el exterior.

Sánchez prevé comparecer en el Congreso para presentar este plan pero no lo someterá a votación en la Cámara. Dijo que no es necesario, pero lo cierto es que tampoco tiene apoyos. Los ministros de Sumar criticaron el plan, principalmente por la partida de cerca del 19% de gasto para armamento. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afeó además a Sánchez que anuncie “10.000 millones de euros más en armas” en medio del luto por la muerte de un papa “pacifista”. Mientras, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calificó de “inaceptable” y “autoritario” que Sánchez no lleve el plan de defensa al Congreso y exigió que someta a votación las medidas.