El arzobispo de Urgell pide preservar la lucha del papa Francisco por la paz y la misericordia

El arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, asistió ayer al funeral del papa Francisco en la grada de los líderes mundiales como copríncipe y jefe de Estado de Andorra. En declaraciones a ACN, dijo que le había pedido al papa una intercesión en favor de las necesidades del mundo y reclamó preservar y continuar la lucha de Francisco en favor de la paz y la misericordia. “Que la Iglesia no cierre las puertas a nadie”, añadió. Por su parte, el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, reivindicó los valores del pontífice fallecido. Según Vives, con la muerte de Francisco se pierde una gran persona que ha dedicado su vida a los demás, a los pobres y al Evangelio. “Como papa hizo una gran transformación con reformas de la Iglesia que estaban pendientes desde el Concilio Vaticano”, remarcó.

Vives fue uno de los leridanos que estuvieron presentes ayer en las exequias del pontífice, como el mosén Joshua Enrique Carrillo, responsable de las parroquias de Juncosa de les Garrigues, Granyena de les Garrigues y Els Torms, que explicó a SEGRE cómo vivió esos momentos. Entretanto, justo cuando se iniciaba el funeral del pontífice en el Vaticano, las campanas de la Seu Vella de Lleida tocaron a difuntos. En la Catedral, que el próximo martes 29 de abril se celebrará una misa funeral por el pontífice, permanece a disposición de los ciudadanos el libro de condolencias para expresar el pésame y que se retirará durante la misa del martes. El mismo día también se celebrará un funeral por Francisco en la Catedral de La Seu d’Urgell y la de Solsona acogerá una eucaristía el próximo 4 de mayo.