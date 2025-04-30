Un millar de personas piden la dimisión de Mazón 6 meses después de la dana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un millar de personas se concentraron ayer frente al Museu de Ciències de València, que acogía uno de los actos del Congreso del PP Europeo (PPE), para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, el día en que se cumplían seis meses desde las inundaciones que costaron la vida a 227 personas. Los concentrados, buena parte familiares de los fallecidos, preguntaban “por qué el PP, representado por Feijóo, y el PP europeo, por Ursula Von der Leyen, vienen a dar apoyo a un cadáver político”. Y es que València sigue todavía

intentando recuperarse de la devastadora dana que el pasado 29 de octubre arrasó todo lo que encontraba a su paso. Cientos de personas siguen a día de hoy sin poder volver a sus casa, con los negocios destrozados o sin poder llevar a sus hijos a sus colegios. Muchas de las víctimas se peguntan si el desastre pudo haberse evitado y otras quién es el responsable de que esta tragedia haya sucedido. En el plano político, toda la presión se centra sobre Mazón, señalado como principal responsable de la gestión de la dana por la oposición y por miles de manifestantes que, con la de ayer, han salido a la calle en siete ocasiones reclamando su dimisión.