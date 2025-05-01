Cuerpo estima un impacto máximo de 800 millones en la actividad

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó ayer que el Ejecutivo maneja unas estimaciones propias sobre el impacto en la actividad económica del apagón energético que podrían alcanzar un máximo de 800 millones euros.

Cuerpo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que, de acuerdo con el operador de pagos redsys sobre la evolución de los de las compras autorizadas, la caída de actividad el lunes estuvo en torno al 55% con respecto a un lunes similar o de referencia –lunes 7 de abril–, lo que suponen unos 400 millones de euros.

Aparte del impacto recogido por el operador de pagos, Cuerpo señaló que se debe hacer una valoración del resto de elementos que no están incluidos en estos datos, incluyendo la producción industrial –donde no es de esperar que haya habido ningún elemento de afectación permanente– o la pérdida de existencias.

La patronal Pimec estimó el martes en cerca de 900 millones de euros las pérdidas solo en Catalunya causadas por el apagón, entre la pérdida de actividad y los costes indirectos. En Lleida serían unos 80 millones.

Cuerpo consideró que lo importante no sólo es ver la evolución en el día de la afectación sino analizar cómo de rápido se ha ido recuperando la actividad, que ha registrado “un cierto elemento rebote o recuperación” en los días posteriores.

En concreto, el martes –el día después del apagón–, la actividad económica estuvo un 9% por encima de un martes normal. “Es decir frente a un martes normal tuvimos, en este caso, 100 millones más de actividad económica”, destacó.

Además, con datos a la 10 de la mañana de ayer, la actividad económica con respecto a un miércoles comparable estaba un 25% por encima y ya se habían recuperado en torno a 30 millones más del impacto inicial.

En cualquier caso, Cuerpo quiso mandar un “mensaje de confianza” a la ciudadanía de que tanto nuestros sistemas de pago mayoristas como las bolsas y mercados han funcionado de manera totalmente normalizada y correcta más allá de lo que se haya podido ver en algún comercio relativo a los terminales de pago que se quedaron sin batería o sin electricidad.

“Este es un mensaje de resiliencia también de nuestro sistema financiero y de nuestras entidades financieras que merece la pena resaltar cuando se ven enfrentadas a un shock de este tipo”, enfatizó el ministro de Economía.