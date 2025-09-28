Marc Márquez conquista su 7º título de MotoGP e iguala Valentino Rossi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Marc Márquez consolida su leyenda al motociclismo mundial al conseguir su séptimo título de MotoGP, confirmándose como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Este nuevo triunfo no sólo lo posiciona en la élite a nivel de pilotaje, sino que también lo sitúa en un lugar privilegiado en el palmarés histórico de campeonatos mundiales.

El cerverí se ha convertido en el segundo piloto con más títulos a la categoría reina del motociclismo mundial, igualando los siete campeonatos de Valentino Rossi y quedando a sólo uno del récord histórico que todavía ostenta el italiano Giacomo Agostini con ocho coronas. Una consecución extraordinaria que reafirma su posición entre las leyendas de este deporte.

Segunda posición al palmarés histórico de MotoGP

La victoria de Márquez en este Mundial 2025 lo consolida definitivamente como una figura histórica en MotoGP. El piloto catalán comparte ahora el segundo lugar del ranking histórico con Valentino Rossi, ambos con siete títulos a la categoría reina, mientras Agostini sigue liderando esta clasificación con ocho campeonatos. Por detrás quedan leyendas como Mick Doohan (5 títulos) y otros grandes pilotos como Mike Hailwood, John Surtees, Geoff Duke y Eddie Lawson, todos con cuatro coronas.

Entre los mayores de la historia

En el cómputo global de títulos en todas las categorías, Márquez ocupa ahora el tercer lugar del ranking histórico con nueve campeonatos mundiales, empatado con figuras legendarias como Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali. Sólo lo superan Giacomo Agostini, que lidera esta clasificación con quince títulos, y el español Ángel Nieto, que consiguió trece a lo largo de su carrera, aunque nunca competió a la categoría de mayor cilindrada.

Hay que destacar que pilotos como Agostini tuvieron la ventaja de poder disputar varias categorías durante el mismo fin de semana, hecho que les permitió acumular más títulos en menos temporadas. Aun así, la consecución de Márquez es extraordinaria en la era moderna del motociclismo, donde la especialización es mucho más marcada.

Un legado que va más allá de los títulos

Además de sus nueve campeonatos mundiales (siete en MotoGP, uno en Moto2 y uno en Moto3), Marc Márquez también destaca en otras estadísticas históricas del motociclismo. El catalán se encuentra entre los pilotos con más victorias, podios, vueltas rápidas y es quien ostenta el récord de pole positions. Todo un referente que, además de su talento excepcional sobre la moto, siempre ha destacado por su capacidad para ofrecer espectáculo y por su carisma.